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Ciência & Saúde

Obesidade abranda no Ocidente e continua a acelerar em países desfavorecidos

Lusa 25 de maio de 2026 às 10:54
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Segundo um estudo internacional que contou com a participação de investigadores da Universidade de Coimbra.

A obesidade está a abrandar em países da Europa Ocidental, incluindo Portugal, mas continua a aumentar de forma consistente em países de baixo rendimento, concluiu um estudo internacional com participação de investigadores da Universidade de Coimbra.

Obesidade abranda nos países da Europa Ocidental
Obesidade abranda nos países da Europa Ocidental Getty Images

O estudo, publicado na revista científica Nature, faz uma análise a 200 países e territórios entre 1980 e 2024, recorrendo a mais de 4.000 estudos populacionais, com dados de mais de 232 milhões de participantes, para analisar a evolução da obesidade no mundo ao longo de mais de quatro décadas.

A investigação é liderada pelo NDC NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) em parceria com a Imperial College London, do Reino Unido, tendo uma das "mais abrangentes bases de dados epidemiológicos alguma vez reunidas nesta área", salientou a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Através do estudo notou-se uma "desaceleração histórica" da obesidade na Europa Ocidental, incluindo Portugal, apontando-se para sinais de estabilização e até de possível inversão em países de elevado rendimento, salientou a FCTUC.

De acordo com o artigo científico consultado pela Lusa, Portugal, Itália e França são dados como exemplos de países ocidentais em que se registou até uma quebra na obesidade infantil e juvenil desde os anos 2000.

"Os resultados mostram que, após um aumento rápido e sustentado da prevalência da obesidade ao longo das últimas décadas do século XX, observa-se um abrandamento claro desse crescimento na maioria dos países de elevado rendimento", sublinhou a FCTUC, na sua nota de imprensa.

Apesar dos sinais encorajadores em países de rendimento elevado, o estudo alerta para um aumento contínuo e consistente da obesidade em países mais desfavorecidos, sobretudo em regiões de África, Ásia, América Latina, ilhas do Pacífico e Caraíbas.

Em declarações à Lusa, o coautor do estudo e investigador do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde (CIAS) da FCTUC Aristides Machado-Rodrigues salientou que os resultados mostram que uma ideia de uma epidemia global de obesidade pode ser uma simplificação excessiva do problema, escondendo "trajetórias distintas de país para país e de região para região".

Notando que a obesidade "tem uma natureza multidimensional" e que a sua evolução está relacionada com diferentes aspetos e fatores, o investigador apontou, mesmo assim, para a sua relação com o rendimento disponível das famílias.

"Os alimentos mais nefastos, que são hipercalóricos, mais ricos em açúcar e gordura, têm custos mais baixos", notou.

Sobre a evolução positiva em vários países ocidentais, o investigador salientou o trabalho das autoridades de saúde e de políticas públicas para promover comportamentos saudáveis, seja por via de uma alimentação mais equilibrada, seja pela promoção de atividade física e combate ao sedentarismo.

"Há uma combinação de fatores de natureza política e social que só se manifestam em períodos temporais maiores e que mostram uma estabilização em algumas sociedades", explicou.

O também docente da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física realçou que o estudo, ao analisar a velocidade da evolução da obesidade ao longo de várias décadas, permite apontar para os contextos em que serão necessárias políticas públicas que possam acompanhar as mudanças em curso.

Segundo a FCTUC, o estudo internacional contou ainda com a participação de outros docentes e investigadores da Universidade de Coimbra, nomeadamente Cristina Padez, Daniela Rodrigues, Helena Nogueira, Luísa Macieira, Lélita Santos e Anabela Mota-Pinto.

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