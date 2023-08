As inscrições para a oitava edição da Pós-Graduação em Osteopatia Infantil na Escola Superior de Saúde Atlântica estão esgotadas. Gonçalo Santos, professor responsável, refere que esta é uma área "que desperta cada vez mais interesse".

Desde 2015, a Pós-Graduação em Osteopatia Infantil, na Escola Superior de Saúde Atlântica (ESSATLA), em Barcarena, Lisboa, formou quase 200 profissionais qualificados. No ano letivo de 2022/2023, o sétimo desde o arranque, as 54 vagas estão já todas ocupadas, repetindo o feito do ano anterior, uma "prova clara de que esta área tem despertado muito interesse."