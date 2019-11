Durante anos a teoria cientificamente aceite foi de que o homo sapiens teria sido responsável pela extinção do homem de neandertal, no entanto pode haver uma nova explicação que implica apenas azar.Segundo um novo estudo, o homem de Neandertal poderá ter-se extinto devido ao incesto e aos ciclos naturais. Afirmam os investigadores uqe contribuíram para a extinção baixas taxas de natalidade que coincidam com altas taxas de mortes.Krist Vaesen, da universidade de Tecnologia de Eindhoven lembra que a "história comum é de que o homo sapiens invadiu a Europa e o leste, onde moravam os neandertais, e que foi mais esperto que estes e mais numeroso", levando à sua extinção. "Mas a conclusão do nosso estudo é que os humanos não se precisaram de envolver na extinção do neandertal. É muito possível que tenha simplesmente sido azar."Os cientistas olharam para parâmetros, como a possibilidade de procriar e sustentar os membros das tribos. A existência de muitos casos de incesto e a falta de caçadores poderão ter contribuído amplamente para o fim do homem de neandertal. Terá sido uma junção dos casos de incesto, a incapacidade de caçar/proteger a comida e outros factores naturais (como as taxas de nascimentose e mortes) a contribuirem para a extinção desta espécie que passou de entre 10 mil e 70 mil indivídos para a extinção.Os neandertais desapareceram há cerca de 40 mil anos. Cerca de 20 mil anos uma vaga de homo sapiens tinha migrado do continente que atualmente é África para a Europa. Mas continua por esclarecer que papel tiveram estes proto-humanos na morte dos "primos" que eram os neandertais.O homem de neandertal, à semelhança do homo sapiens, tinha um cérebro desenvolvido e técnicas rudimentares de sobrevivência, bem como a capacidade de se organizar em sociedade. Possuíam instrumentos feitos de pedra e inclusivamente utilizavam adereços de moda, sendo também responsáveis por algumas pinturas rupestres (encontradas em Espanha).