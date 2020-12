Portugal tem quase 500 espécies em perigo de extinção

Portugal tem quase 500 espécies de animais e plantas consideradas ameaçadas ou em risco de extinção. De acordo com a mais recente atualização da Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), existem mais de 35 mil espécies ameaçadas em todo o mundo - 15 mil são animais e 20 mil são plantas. Uma em cada quatro espécies de mamíferos está ameaçada ou em risco de extinção - Portugal tem 15 neste estado, sendo o segundo país da Europa com mais animais em perigo.

A Lista Vermelha, atualizada esta quinta-feira, revela que Portugal tem 364 diferentes espécies de animais em perigo: 78 são peixes, 15 são mamíferos, 16 são aves, cinco são répteis, três são anfíbios e os restantes são moluscos e outros invertebrados. Ao todo são 488 as espécies em risco de extinção ou severamente ameaçadas, nas quais também estão incluídas 144 espécies de plantas e 10 de fungos.

Portugal é também o 2.º país da Europa com mais espécies de mamíferos e de plantas em perigo, atrás de Espanha, e a 3.ª nação europeia com mais espécies de peixes e répteis em risco de extinção ou ameaçados.

A IUCN coloca mais de 35 mil espécies neste estado: mais de 15 mil são animais e mais de 20 mil são plantas. Um em cada quatro mamíferos (26%) estão em estado ameaçado, tal como 14% das aves e 40% dos anfíbios.

Em Portugal, face à última atualização, seis espécies de animais e três plantas foram dadas como extintos e 17 animais como "severamente ameaçados" - são agora 107 animais em Portugal com esta designação, além de 33 espécies de plantas.

Existem ainda 94 animais e 54 plantas considerados "ameaçados" e 133 animais e 57 espécies de plantas referidos como "vulneráveis". Ao todo, são 2.451 as espécies de animais e 826 as plantas com algum tipo de risco ou em algum tipo de perigo em Portugal.

Golfinho da Amazónia está em risco, 31 espécies foram dadas como extintas

Na atualização deste ano da Lista Vermelha, 31 espécies foi oficialmente anunciadas como extintas, incluindo 15 espécies de um peixe único encontrado nas Filipinas (existem agora apenas duas), três espécies de rãs que não eram vistas desde meados dos anos 80 e 90 e de um tubarão que só tinha sido descrito no ano passado. O Carcharhinus obseltus vivia no Mar do Sul da China e foi visto pela última vez em 1934.

Alguns dos que sofreram mais nos últimos anos foram os golfinhos de água doce, devido às práticas de pesca e à poluição em rios. O tucuxi, um pequeno golfinho cinzento encontrado no rio Amazonas, é apenas um de muitas espécies que estão em risco sério de extinção.

Do outro lado da barricada, o bisonte europeu está a começar a recuperar os seus números e viu o seu estatuto subir de "em risco de extinção" para "quase ameaçado". Apenas há poucos anos, o outrora comum mamífero podia ser encontrado apenas em cativeiro e apenas depois da Segunda Guerra Mundial é que o animal foi começando a ser novamente introduzido à vida selvagem.

Em 2003, haviam apenas 1.800 nesta condição. Hoje a população triplicou para mais de seis mil nos terrenos de Polónia, Bielorrússia e Rússia.