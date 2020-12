Gene neandertal pode quadruplicar risco de forma grave de covid-19

A gravidade de infeção da covid-19 pode estar relacionada com os grupos de risco, como idade ou outras doenças associadas. Mas variantes genéticas também podem desempenhar um papel importante e um estudo associa um gene herdado dos neandertais à maior abertura de células humanas ao SARS-CoV-2, o novo coronavírus.

Esta é a conclusão de um artigo publicado na semana passada no portal de pré-publicações BioRxiv, que aponta que este pode ser um dos fatores de risco que aumentam a probabilidade de humanos desenvolverem uma forma grave da covid-19.

Este gene de neandertais está presente num grupo pequeno mas significativo de humanos, herdado do extinto hominídeo e que pode duplicar, ou até quadruplicar o risco de sérias implicações por parte da doença causada pelo novo coronavírus.

A nova análise, relatada pela Science e realizada por investigadores do Instituto Max Planck de Antropologia Evolucionária, na Alemanha, revela que a enzima dipeptidil-peptidase-4 (DPP4), a proteína responsável por deixar entrar no corpo outros coronavírus como a Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS), oferece uma segunda via de entrada no organismo - além da já conhecida angiotensina-conversora de enzimas 2 (ACE2), o receptor pelo qual o vírus da covid-19 consegue chegar às nossas células.

O gene DPP4 não foi encontrado noutros trabalhos sobre o tema até ao momento, mas a pesquisa sugere que medicamentos para os diabetes, que se ligam a esta proteína na superfície celular, podem ajudar a tratar a doença. "Queremos divulgar esta descoberta para que as pessoas possam testar sistematicamente se a DPP4 pode ser um alvo terapêutico em pacientes com covid", aponta o co-autor do estudo, Svante Pääbo, geneticista evolucionário do instituto de pesquisa sediado em Leipzig.

A maioria dos europeus, asiáticos e americanos indígenas têm muitos dos genes de neandertal, que constituem cerca de 1,8% a 2,6% do seu ADN, mas não significa que todos tenham este gene DPP4. Esta percentagem situa-se entre 1% a 4% de europeus e asiáticos.

Numa pesquisa que se debruçou apenas em pessoas com formas graves de covid-19, os investigadores estudaram se estes genes arcaicos influenciavam a maneira como os pacientes respondiam ao coronavírus. A versão neandertal da DPP4 surgiam com maior frequência nos genomas de quase 8 mil pessoas hospitalizadas com covid-19, mais do que o grupo de controlo.

Isto quer dizer que, se a pessoa tiver uma única cópia desta variante de gene neandertal, poderá ter o dobro de risco se for infetado pela covid-19. Se ambas as cópias de DPP4 forem de neandertal, o risco quadruplica.

Esta não é a primeira vez que os investigadores se debruçaram sobre o tema. Em setembro, num artigo científico para a Nature, vieram a descobrir que variantes genéticas na região de Leipzig são derivadas de um grande grupo de genes denominado "haplótipo" que foi herdado dos neandertais.

Este haplótipo está "intimamente ligado" a neandertais que viveram na atual Croácia há 50 mil anos. "Este haplótipo está presente em cerca de 16% da população na Europa e em 50% das pessoas do Sul da Ásia", informa a equipa. A frequência mais elevada foi encontrada no Bangladesh, onde se estima que 63% da população tenha, pelo menos, uma cópia deste haplótipo.

Na altura, sugeriram que o haplótipo poderia contribuir para diferenças na gravidade da covid-19 observadas em diferentes populações. Como tal, exemplificam que os indivíduos no Reino Unido com ascendência do Bangladesh têm o dobro do risco de morrer de covid-19 do que a população em geral. Svante Paabo afirmou, citado pela agência Lusa, que é "notável que a herança genética dos Neandertal tenha consequências tão trágicas durante a pandemia atual", defendendo que se tem que "investigar o mais rapidamente possível" por que razão isso acontece.

Os antepassados dos seres humanos modernos cruzaram-se em várias alturas da história da evolução com os neandertais, o que resultou numa troca de genes que ainda hoje permanecem.