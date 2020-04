Coronavírus. Gatos podem ficar infetados mas donos não devem entrar em pânico

Os gatos domésticos podem ser infetados pelo novo coronavírus. Os resultados são de uma experiência feita no Instituto de Investigação Veterinária de Harbin, na China, e avançada pela Nature , na qual cinco gatos foram infetados em laboratório com doses virais de SARS-CoV-2.Os resultados, no entanto, não esclarecem se os gatos podem transmitir o agente patogénico aos humanos ou se estes os podem contagiar. E os cientistas garantem que os donos de gatos não devem ainda ficar alarmados."Os cães e os gatos estão em estreito contacto com humanos, e por isso é importante perceber a sua suscetibilidade ao SARS-CoV-2", escrevem os autores do estudo.A equipa, liderada pelo virologista Bu Zhigao, introduziu amostras do vírus no nariz de cinco gatos domésticos. Dois foram eutanasiados seis dias depois, tendo os investigadores encontrado partículas infecciosas do vírus nos sistemas respiratórios.Os outros três gatos infetados foram colocados em jaulas perto de felinos não infetados, tendo um contraído o vírus através de gotículas portadoras do agente patogénio. Os outros gatos não ficaram infetados pois tinham produzido anticorpos.Apesar das infeções, nenhum dos gatos apresentou sintomas da doença. "Isto sugere que o vírus pode não ser altamente transmissível nos gatos", explicou Linda Saif, virologista da Universidade de Ohio.Não existem também evidências científicas de que os gatos consigam transmitir uma quantidade viral significativa o suficiente para infetar os humanos, sendo necessários mais estudos para chegar a conclusões mais sólidas, defende Saif.A investigação concluiu ainda que os cães não são suscetíveis ao vírus e que outros animais que podem conviver com os humanos, como as galinhas, os porcos e os patos, não são infetados.