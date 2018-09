Foram encontrados ovos de mosquito-tigre asiático na Extremadura, em Espanha. Badajoz foi um dos locais onde se descobriram vestígios do insecto que transmite Zika e febre-amarela.

As autoridades da Extremadura, em Espanha, detectaram a presença do mosquito-tigre asiático (Aedes albopictus), que transmite vírus como o do Zika e o da febre-amarela, em Monesterio e Badajoz. A região faz fronteira com o Alentejo e a Beira Baixa.



Em 2004, o mosquito-tigre asiático foi detectado pela primeira vez em Espanha, na zona da Catalunha. Mas até 2017, já se tinha espalhado por quase todo o país. Na Extremadura, foram adoptadas medidas de contenção como desinfecções dos locais que podem acolher o insecto.



A descoberta do mosquito aconteceu graças a um projecto de investigação da Universidade da Extremadura. Em Abril, a equipa da Universidade colocou 61 armadilhas em 17 pontos e em dois dispositivos, foram encontrados ovos compatíveis com o mosquito-tigre.



Segundo o jornal El Periodico, os mosquitos entram facilmente nos automóveis, o que potencia o espalhar do insecto pelo território.



O mosquito é reconhecível pelo corpo negro e pelas riscas brancas na cabeça, tórax, patas e abdómen.