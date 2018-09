A rede social Facebook divulgou que 50 milhões de contas foram afectadas por uma falha de segurança que pode ter revelado mensagens privadas. Outros 40 milhões estão em risco.

O Facebook revelou uma falha de segurança que afectou 50 milhões de contas e que pode ter colocado em risco outros 40 milhões. Caso a rede social lhe tenha pedido para voltar a fazer o login no site, pode ter sido uma das pessoas afectadas. Porquê? O Facebook apagou os tokens (elementos que servem para manter os utilizadores com a sessão iniciada na rede social) para eliminar o que os piratas informáticos possam ter roubado e evitar que estes o usem para entrar na sua conta.



Mas como aconteceu? Segundo a Associated Press, o Facebook sabe muito pouco até agora. Não se sabe a identidade dos hackers, a informação a que acederam nem para o que a usaram. A rede social já está a investigar o sucedido, e informou o FBI e os reguladores nos Estados Unidos e na Europa. Para já, não são esperadas mais dados até que os inquéritos avancem.



Entretanto, foram identificados os três problemas no código da rede social que permitiram aos piratas roubar os tokens. Já foram corrigidos e não foi recomendado aos utilizadores que mudem a password – apesar de não ser descabido fazê-lo regularmente.



Porém, os piratas podem ter tido acesso a mensagens privadas ou capacidade de publicar nas contas afectadas. A rede social indica que não existem até agora indícios de que o tenham feito.



Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, revelou que até a sua conta foi acedida de forma indevida. "Ainda não sabemos se algumas contas foram mal utilizadas de facto", afirmou o próprio numa chamada telefónica com jornalistas.





Como saber se a sua conta foi acedida de modo indevido? Quando olha para o seu mural, dirija o rato até à seta no canto superior direito, clique e seleccione Definições. De seguida, escolha à esquerda a opção Segurança e Início de sessão. Assim, verá em que dispositivos está a sua conta activa. Veja se corresponde aos que utiliza.

Se for ao seu perfil de Facebook, e carregar nos três pontos junto à fotografia de capa, teria aí uma ferramenta chamada "Ver como" – que agora, desapareceu. Foi através dessa opção, que permite às pessoas perceber como o seu perfil de Facebook aparece para as outras pessoas, que os piratas roubaram as credenciais de segurança (os tokens). Quando chegavam ao perfil de uma pessoa afectada, exploravam também os dos seus amigos. Com os dados roubados, poderiam controlar as contas de Facebook.Apesar de a falha de segurança ter sido divulgada agora, o problema verificava-se há mais de um ano. Contudo, só em meados deste Setembro é que o Facebook se apercebeu da actividade invulgar.Guy Rosen, vice-presidente de Gestão de Produto do Facebook, afirmou que não foram roubadas nem passwords nem dados de cartões de crédito. Contudo, outras apps como o Instagram também foram visadas pela falha.