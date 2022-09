China aconselha a não tocar em estrangeiros após primeiro caso de Monkeypox

Epidemiologista aconselhou os cidadãos a evitar contacto com pessoas que estiveram foram do país para prevenir contágios.

O epidemiologista chefe do Centro para Prevenção e Controlo de Doenças da China, Wu Zunyou, alertou para que os cidadãos evitem ter contacto físico direto com estrangeiros. Isto depois do país ter registado o primeiro caso da doença, cujo o surto mundial já atingiu milhares de pessoas.