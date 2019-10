As barreiras linguísticas não impedem que médicos chineses atendam as centenas de pacientes que acorrem diariamente ao Hospital Geral de Luanda (HGL) em busca de cuidados de saúde, oferecendo a acupuntura entre as especialidades desta unidade hospitalar.Há quatro meses em Angola, no âmbito das relações bilaterais entre os dois países, os médicos chineses manifestam-se felizes por trabalhar no país africano e enaltecem as "relações saudáveis" que mantêm com os pacientes e com os "simpáticos" colegas angolanos e cubanos.Dez médicos chineses, um intérprete e um cozinheiro compõem a equipa asiática que, desde junho passado, trabalham no HGL, constituindo a quinta equipa médica que é enviada para Angola, desde 2009, no quadro da cooperação no setor.Os médicos chineses contaram à Lusa as dificuldades diárias para comunicar em português, um processo no qual contam com a solidariedade de colegas e dos respetivos pacientes, socorrendo-se também de 'software' para traduções imediatas.Huang Nan, pediatra, faz parte do grupo dos dez médicos chineses que trabalham no Hospital Geral de Luanda, edificado em 2006 pelos seus compatriotas, e destaca com satisfação a "ginástica" diária e necessária para falar com os doentes."Trabalho com angolanos e cubanos, eles são simpáticos e eu gosto. Ensinam-nos como abordar os pacientes em português e temos boas relações, esforçamo-nos todos os dias", disse o médico à agência Lusa, referindo que o diagnóstico é feito quando os doentes falam "pausadamente"."Sim, quando eles falam devagar ou pausadamente conseguimos nos entender e aí fazemos o diagnóstico", adiantou Huang Nan, de 34 anos.Segundo o pediatra asiático, o ambiente laboral transforma-se dia após dia num círculo familiar, com a partilha de experiências profissionais, mas também momentos de convívio nas refeições com os colegas angolanos e cubanos, sobretudo no tempo livre.Zhang Xin, cirurgião geral, descreve o trabalho no HGL como "intenso", particularmente no banco de urgência onde são atendidos mais de 200 pacientes/dia, "muitos em estado grave e com necessidade de cirurgia urgente", uma afluência que difere do seu país.Feliz por estar em Angola e a aprender com outros colegas a língua portuguesa, o cirurgião de 32 anos assegurou que "muitos doentes" já entendem as suas orientações, "mas, quando está difícil", sublinha, recorrer aos colegas "é indispensável".Com uma capacidade para mais de 300 camas e para um atendimento diário de mais de 800 pacientes, o hospital dispõe das especialidades de pediatria, maternidade, neurologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia, cuidados intensivos, ortotraumatologia, bem como laboratórios e equipamentos avançados.Oferece igualmente especialidades da medicina tradicional chineses como acupuntura, massagens e terapia auricular, entre outras.Pelo menos 25 pacientes com problemas lombares, cervicais, de artrite, ou mesmo paralisia facial acorrem diariamente ao hospital para o tratamento com acupuntura e dizem-se "satisfeitos com os resultados" da terapia milenar chinesa."Estou a sentir já melhorias. O tratamento vai bem, eles fazem as questões, respondemos prontamente e depois começam com a consulta e está a correr bem", disse à Lusa a angolana Inês da Costa, 40 anos, que há dois meses recorre à acupuntura para tratar das dores lombares.Satisfeito por trabalhar em Angola está também o acupunturista chinês, Zhou Zugang, que enumerou vantagens da técnica da aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo, apontando a satisfação dos doentes."Aqui eu faço o tratamento com acupuntura e muitos pacientes gostam desse tratamento", garantiu, realçando que a barreira do português tem sido ultrapassada diariamente.Há oito anos com dores lombares, a angolana Edna Silva disse à Lusa que, em dois meses de tratamento com o recurso a acupuntura no HGL, tem registado melhorias significativas."De princípio não estava a ver melhorias, mas agora já há evolução. Os médicos chineses percebem a nossa comunicação, eles têm um dispositivo no seu telefone que traduz automaticamente algumas palavras difíceis", realçou."Trabalhar para a melhoria da saúde dos angolanos" é o lema do cardiologista Nie Wenzhen que, admitindo dificuldades para se expressar em português, não foge, no entanto, à "pressão diária de doentes", particularmente no banco de urgência.Para o médico chinês de 32 anos, que se diz feliz por trabalhar em Angola, os colegas angolanos e cubanos são fundamentais para se sentir em casa, porque, observou, "Deus ama o mundo e a medicina ama a humanidade".O Hospital Geral de Luanda, edificado em 2006 e que teve de ser reconstruído seis anos depois por problemas estruturais, foi reinaugurado em junho de 2015, após três meses de testes aos equipamentos chineses e de formação para os técnicos.