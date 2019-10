Glaciares derretidos no Ártico revelam cinco novas ilhas

Cinco novas ilhas foram encontradas no Ártico devido ao derretimento do gelo dos glaciares, informa a marinha russa. Os locais foram encontrados durante uma expedição coordenada pela Frota Norte ao arquipélago de Franz Josef Land, na Rússia, afirmam os cientistas da Sociedade Geográfica Russa (SGR) e o Parque Nacional Ártico Russo.

As ilhas que ainda não têm nome estão localizadas em Vise Bay, perto do arquipélago russo de Novaya Zemlya, e variam o tamanho de 900 a 54 mil metros de quadrados. A tripulação, que viajou num barco de resgate em vez de um quebra-gelo, fez uma viagem de quase oito quilómetros – durante 44 dias entre agosto e setembro, tornando-se a expedição mais longa do Ártico em 30 anos.

As imagens dos drones mostram que existem ursos polares e grupos de morsas a habitar a área. O vice-almirante Alexander Moiseev da marinha disse à agência noticiosa russa Tass que as mudanças de temperatura na região são uma das razões pelas quais as ilhas foram avistadas. "Basicamente, isto (o surgimento de novas ilhas) está associado ao derretimento do gelo. Anteriormente eram glaciares, mas o derretimento do gelo levou à abertura das ilhas", afirmou.

A equipa da expedição recriou rotas histórias e seguiram os passos de pesquisadores renomeados, incluindo o explorador britânico Frederick Jackson – que em 1897 caminhou pela costa da ilha de Alexandra Land, no arquipélago de Franz Josef Land.

Moiseev e os colegas também fizeram estudos hidrográficos únicos. Incluíram, pela primeira vez na história, medições ao longo de todo o comprimento dos estreitos de Vostochny e Neymera, bem como na parte norte do estreito de Buta.