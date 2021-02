Marte: Últimos episódios da maior série de ficção de sempre

Remonta aos primórdios da História, o fascínio em torno do quarto planeta do sistema solar. Mas só em meados do século XIX, quando o astrónomo italiano Giovanni Schaparelli garantiu ter observado canais artificiais na superfície de Marte, é que se adensou a fantasia da existência de vida não-terrestre. Uma possibilidade que, entretanto, tem alimentado abundantemente a imaginação humana. Quer ao nível da ficção. Quer no que respeita ao conhecimento científico. Desde 1960 foram promovidas 50 missões ao planeta vermelho, a grande maioria sem sucesso. As últimas três (Estados Unidos da América, China e Emirados Árabes Unidos) estão em marcha. Eles andam aí, outra vez. Em guerra aberta.



Era mais uma vez a América

Chama-se Perseverence, aquela que é considerada pela NASA "a maior missão de sempre a Marte". Não lhe fica mal o nome. Perseverança é o que não tem faltado aos cientistas da agência espacial norte-americana que, desde o lançamento do programa Mariner em 1964, já desenvolveram 24 missões ao planeta vermelho. Mas é nesta última, que atingiu a superfície marciana a 18 de fevereiro, onde se apostam todas as fichas para encontrar o graal da epopeia espacial humana: vida nativa extraterrestre.Para tanto, o veículo de exploração Perseverance pousou no leito seco de um rio que desaguaria num lago de 45 quilómetros de diâmetro, formado no interior da grande cratera de Jezero. É convicção dos responsáveis pela missão que naquele local existiu água em abundância e que o rio, agora árido, poderá ter arrastado ao longo do seu curso minerais e restos de organismos, caso, por ventura, alguma vez ali tenham de facto existido. E é precisamente essa, a incerta faina que o Perseverance tem pela frente nos próximos anos.