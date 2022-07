Esparguete em Marte? NASA encontra objeto desconhecido

Ainda não se sabe o que é. As suspeitas mais fortes estão sobre a possibilidade de ser lixo de aterragem, mas redes sociais preferem brincar com semelhança ao esparguete.

O Perseverance Rover da NASA viu-o na superfície de Marte e a internet quer respostas. A fotografia do objeto de corda, aninhado na areia entre algumas rochas marcianas, foi tirada no dia 12 de julho de 2022, o 495º dia da missão em curso do Rover para estudar o planeta vermelho.