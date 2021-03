O céu está mais brilhante e a culpa é do lixo espacial

Nem tudo o que brilha no céu são estrelas e nenhum lugar deste planeta está protegido da poluição provocada pela luz dos satélites e do lixo espacial. Esta luz, revela um estudo publicado recentemente pela Royal Astronomical Society, está a prejudicar o trabalho dos astrónomos, que não conseguem encontrar um lugar para ver e estudar as estrelas livre de poluição luminosa do lixo que paira no espaço e dos inúmeros satélites que orbitam a Terra. Atualmente, de acordo com os dados da Agência Espacial Europeia, estão em órbita 3600 satélites operacionais e, segundo as contas da Rede de Vigilância Espacial dos EUA, foram detetados mais de 28 mil pedaços de lixo espacial e estimam-se ainda milhões de fragmentos com menos de 10 centímetros.