A Perseverance aterrou em Marte. A sua missão começa agora

A missão "Mars 2020 Perseverance" saiu da Terra a 30 de julho de 2020 e seis meses depois aterrou na superfície de Marte. A NASA (Agência Espacial Norte-Americana) fez chegar o seu nono robô à superfície marciana. O objetivo da missão é a procura de vestígios de vida no "Planeta Vermelho".



A aterragem foi transmitida em direto na página oficial da NASA na Internet. A emissão começou por volta das 19h15 (hora de Lisboa) e terminou pelas 21h, com a aterragem. As operações estiveram a ser coordenadas a partir do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em La Cañada Flintridge, na Califórnia.



A entrada na atmosfera de Marte ocorreu às 20h48 em Lisboa e foi o ponto sete de uma lista com mais de 35 requisitos imprescindíveis para que a aterragem ocorresse sem quaisquer problemas e que estava a ser monitorizada ao segundo. Até ao final, tudo correu de forma suave e sem incidentes, tendo a missão sido um sucesso.