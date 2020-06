Maioria dos recuperados perde anticorpos à covid-19 em dois meses

Seis meses após o início da pandemia, várias dúvidas acerca da covid-19 e do seu vírus, o SARS-CoV-2, impedem um verdadeiro regresso à normalidade social e económica. A resposta terá de ser feita através de uma vacina mas, sem ela, a chave do combate ao novo coronavírus está no sistema imunitário e, em particular, nos anticorpos que produzimos para responder a novas infeções. Mas anticorpos não são sinónimo de imunidade e a sua duração pode ser ainda menor do que pensávamos.

Mesmo que os estudos conhecidos sejam apenas preliminares ou limitados, deduz-se já que os anticorpos à covid-19 não tenham grande vida, particularmente no caso de pessoas infetadas que tiveram sintomas leves do novo coronavírus – ou até nenhum sintoma.

Uma pesquisa realizada por várias instituições chinesas do distrito de Wanzhou, na China, e divulgada na passada semana pela revista científica Nature Medicine debruçou-se sobre as diferenças na quantidade de anticorpos entre indivíduos com sintomas e assintomáticos, concluindo que, de maneira geral, pacientes sem sintomas apresentavam "resposta imunitária menor" e níveis de anticorpos "consideravelmente mais baixos" em relação a sintomáticos durante a sua fase mais aguda de infeção.

Além disso, o mesmo estudo indicava que, após oito semanas de recuperação – cerca de dois meses – anticorpos desceram até níveis indetetáveis em 40% dos pacientes assintomáticos e 12,9% em infetados pela Covid-19 com sintomas.

Depois de estudados 37 indivíduos assintomáticos e 37 pacientes da Covid-19 com sintomas, análises indicaram que a eliminação do coronavírus em assintomáticos durou mais tempo (uma média de 19 dias de período de incubação) que em doentes sintomáticos com o novo coronavírus (média de 14 de período de incubação).

Oito semanas depois da recuperação, 30 dos 37 doentes sem sintomas (81,1%) apresentaram reduções nos níveis de anticorpos neutralizantes. Entre os pacientes com sintomas, 23 dos 37 doentes estudados apresentaram menos anticorpos (62,2%) – o que indica que "indivíduos assintomáticos têm uma resposta imune mais fraca" ao vírus da Covid-19.

Assintomáticos têm menos anticorpos ao vírus da Covid-19?

Os pacientes sem sintomas possuem e expelem menor carga viral que aqueles que apresentam sintomas para a Covid-19. Logo, o sistema imunitário do portador do vírus produzirá menos anticorpos e, portanto, estes deixarão de existir dentro de menos tempo.

Os anticorpos são uma resposta imunitária mais lenta e mais específica contra um corpo estranho que ataque o nosso corpo. Quando um vírus infeta o organismo humano pela primeira vez, o sistema imunitário desencadeia uma autêntica perseguição para eliminar a ameaça numa questão de horas.

Esta primeira resposta do nosso organismo frente a um corpo estranho é rápida mas não é específica, pois o sistema imunitário não sabe ainda como enfrentar o coronavírus. É por isso que, enquanto o organismo tenta responder imediatamente à ameaça de infeção do coronavírus, desenvolve também uma segunda alternativa: os anticorpos.

Um teste de sangue à Covid-19 serve precisamente para detetar a presença destes anticorpos, seja ela muita ou pouca, determinando apenas quem esteve exposto ao vírus da Covid-19, SARS-CoV-2, com ou sem sintomas da doença. Para diferentes tipos de vírus, o organismo produzirá um tipo diferente de anticorpo.

Testes à imunidade da Covid-19 são rápidos e baratos, mas muitas vezes estão errados Os testes serológicos detetam a presença de respostas imunitárias do nosso corpo a um determinado vírus. No caso da Covid-19, eles identificam se o novo coronavírus já esteve ou não no nosso organismo, mas não referem se a pessoa continua ou não infetada, nem a carga viral a que está exposta.





Anticorpos são o caminho para a imunidade?

A existência de anticorpos em sobreviventes e recuperados da Covid-19 já foi testada, mas, de acordo com a OMS, algumas pessoas demonstraram ter baixos níveis de "anticorpos neutralizantes", o tipo que impede o vírus de entrar nas células.

E, mesmo com a presença destes pode não ser suficiente para prevenir uma infeção futura uma vez que podem existir em quantidades mínimas ou podem não ter a força para conter a estirpe de um novo vírus da infeção.

É por isso que um teste serológico positivo não significa ainda imunidade à Covid-19. Apenas informa se a pessoa que testou positivo foi exposta ao novo coronavírus - e mesmo o resultado depende da sensibilidade e especificidade do teste.

Anticorpos significam imunidade contra a Covid-19? Nem por isso Um teste serológico positivo significa que a pessoa é imune ao novo coronavírus? É provável, mas não é certo. A presença de anticorpos contra a Covid-19 pode não ser suficiente para prevenir uma infeção futura. - Ciência & Saúde , Sábado.





A falta de anticorpos pode levar à reinfeção da Covid-19?

O facto da produção de anticorpos já não existir 2 ou 3 meses após a infeção pelo novo coronavírus, não quer dizer que uma reinfeção seja certa ou até provável. Até ao momento, não foram conhecidos casos de segundas ou terceiras reinfeções, apesar de o vírus ter começado a contagiar pessoas na China em janeiro ou até dezembro.

Além disso, o sistema imunitário possui mais defesas para além de anticorpos, como as respostas imunitárias rápidas que são acionadas quando um corpo estranho entra no organismo: os linfócitos T e os linfócitos B, responsáveis por produzirem anticorpos.

Se estes não existissem e a reinfeção fosse inevitável ou até mesmo provável, tal quereria dizer que entre 2 a 20 mil portugueses já infetados pela Covid-19 estariam em risco, precisamente o número de infetados a 23 de abril (há dois meses) e a 23 de março (há três meses).

O que nos diz a imunidade de outros coronavírus sobre a Covid-19?

A Covid-19 é a doença provocada por apenas um de sete subtipos de coronavírus conhecidos em humanos. O primeiro, o HCoV-229E, foi detetado em 1960 e traduzia-se numa simples gripe. Dos outros cinco conhecidos até ao ano passado, apenas dois originaram surtos: a SARS e a MERS. Mas o vírus da SARS-CoV-2 tem provado ser diferente de todos os outros.

Entre os outros quatro que não a SARS, a MERS e a SARS-CoV-2, estão os vírus responsáveis por 15 a 30% de todas as gripes - 229E, NL63, OC43 e HKU. Dois destes pertencem ao mesmo subgrupo que o vírus da Covid-19, os beta coronavírus.

Em 1990, foi descoberta a imunidade para o coronavírus 229E, responsável pela gripe comum. Mas esta era apenas períodica: um ano depois, os níveis de anticorpos baixavam e as pessoas podiam ser novamente infetadas. O mesmo acontece com os outros coronavírus que dão origem a gripes comuns: NL63, OC43 e HKU.

Por altura do surto de SARS, em 2002 e 2003, foi também descoberto que 90% de 128 amostras de pessoas recuperadas apresentavam "anticorpos neutralizantes", o mesmo que impede o vírus de entrar nas células - o que significa que, muito provavelmente, estariam imunes.

Isto diz-nos também que uma segunda infeção da Covid-19, sendo o vírus "irmão" da SARS, é altamente improvável. No entanto, se todos os ex-infetados ficam imunes - e a duração dessa imunidade - ainda é um mistério.





De que são feitas as (possíveis) vacinas contra a Covid-19? A procura por uma vacina contra a Covid-19 intensifica-se. Estão já em curso mais de uma centena de projetos - destes, uma dezena já em fase de ensaios clínicos. Investigadores estão a utilizar diferentes abordagens, algumas nunca antes utilizadas na construção de uma vacina até hoje. Agora resta saber qual delas funcionará.





Outros coronavírus podem ajudar à imunidade da Covid-19?

Os vários coronavírus são altamente semelhantes e, por isso, a imunidade cruzada - em que a imunidade para um tipo de coronavírus confere imunidade para mais tipos - pode ser uma solução.

Num estudo publicado na National Center for Biotechnology Information, foi descoberta imunidade num tipo de coronavírus humano - o OC43 - cujos anticorpos também protegem outro coronavírus - o HKU1. Ora, ambos são betacoronavírus e pertencem, assim, ao mesmo subgrupo da SARS-CoV-2 e podem conferir proteção contra o vírus da Covid-19.



Para já, esta é apenas uma vaga hipótese e os testes atuais não nos conseguem dar esta resposta sobre imunidades partilhadas entre espécies diferentes da mesma família de vírus.