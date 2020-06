Covid-19: Agência Europeia do Medicamento aprova tratamento com remdesivir

A Agência Europeia do Medicamento deu a sua primeira recomendação de um medicamento para a Covid-19, com condições: trata-se do remdesivir, o tratamento antiviral da Gilead. A recomendação é a de que seja usado em pacientes em todo o continente e surge semanas depois de uma revisão rápida.



Segundo a Agência, o comité de fármacos para humanos recomendou o uso do fármaco em adultos e em adolescentes a partir dos 12 anos de idade com pneumonia que precisem de um suplemento de oxigénio.





Remdesivir, o medicamento que está a salvar a vida a infetados com coronavírus Pacientes testados encontravam-se em situação crítica mas a carga viral reduziu após o tratamento com o medicamento experimental. - Ciência & Saúde , Sábado.







A aprovação significa que os médicos podem prescrever o fármaco, que terá o nome de Veklury, depois de ser aprovado pela Comissão Europeia, que costuma seguir as recomendações do comité.





Era "bastante possível" travar o coronavírus, mas faltou interesse Em 2018 a OMS elaborou uma lista das maiores ameaças epidemiológicas que o mundo enfrentava e avisava para uma doença desconhecida que podia chegar no futuro. Mas houve pouco interesse mundial em produzir soluções. - Ciência & Saúde , Sábado.





O remdesivir já foi aprovado para ser usado em emergências em pacientes com doença grave nos Estados Unidos, Índia e Coreia do Sul. Também recebeu aprovação no Japão.