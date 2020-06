Covid-19: Diabéticos e hipertensos passam a ter faltas justificadas

Diabéticos e hipertensos passam a ter regime especial que permite justificar faltas sempre que não possam estar em teletrabalho, por serem considerados grupos de risco na pandemia de covid-19.





A inclusão destes doentes no regime de proteção especial foi aprovada esta quarta-feira, na comissão de saúde, com os votos favoráveis de todos os partidos, exceto do PS.A apreciação parlamentar do decreto-lei do Governo que excluía estes doentes dos grupos de risco com proteção especial tinha sido pedida pelo Bloco de Esquerda, pelo PSD e pelo PCP.Uma nota do BE recorda que o diploma do Governo "previa inicialmente" que diabéticos e hipertensos pudessem ter as faltas ao trabalho justificadas enquanto grupos de risco, mas o diploma "foi depois alterado pelo Executivo".

Na versão agora aprovada, prevê-se que estes pacientes "podem justificar a falta ao trabalho mediante declaração médica, desde que não possam desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho ou através de outras formas de prestação de atividade".



Até agora, a justificação das faltas destes grupos de risco estava dependente de declarações passadas pelos médicos sem haver uma orientação clara nesse sentido, algo que tinha vindo a ser criticado pelas associações de diabéticos.