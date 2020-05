Identificado anticorpo capaz de evitar infeções da Covid-19

Um grupo de investigadores do Japão identificou com sucesso um anticorpo capaz de evitar novas infeções do vírus da Covid-19, um possível primeiro passo para um futuro tratamento contra a doença.

A equipa da Universidade de Kitasato, em Tóquio, trabalhou em conjunto com a empresa de produtos químicos japonesa Kao e conseguiu isolar a glicoproteína presente no plasma sanguíneo entre mais de 10 mil milhões de candidatos. O feito foi anunciado esta quinta-feira e pode ter efeitos no diagnóstico e testagem para o vírus.

Com este método para identificar o novo coronavírus mais facilmente, os novos planos para investigadores japoneses passam por partilhar a descoberta com outras organizações, para originar testes de diagnóstico mais rápidos do que aqueles que existem hoje.

"Confirma-se que a infeção do novo coronavírus nas células fica suprimida quando se agrega este anticorpo", refere o estudo. O anticorpo VHH é de domínio simples e foi descoberto há cerca de 25 anos e é usado geralmente no campo dos imunodiagnósticos e aplicado à gestão ambiental. "O anticorpo VHH não só pode unir-se ao novo coronavírus, como também tem a capacidade de evitar uma infeção", conclui a investigação, citada por meios japoneses.

Esta quinta-feira, o Japão aprovou o seu primeiro medicamento como tratamento para a Covid-19: o remdesivir, fabricado pelos EUA através da empresa Gilead.