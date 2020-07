Pode uma pessoa ser infetada pela Covid-19 duas vezes? É improvável

Uma das incógnitas sobre a Covid-19 é a duração da sua imunidade para quem já foi infetado. Os anticorpos ao novo coronavírus ficam no corpo de quem tem a doença, mas podem não ser em quantidade suficiente que descarte uma segunda infeção. Já foram relatados casos de reinfeções da Covid-19, mas ainda nenhum foi cientificamente comprovado pois é improvável que as defesas do nosso corpo contra o coronavírus desapareçam em tão pouco tempo que permita um novo contágio no espaço de semanas ou poucos meses.

Estudos prévios sobre a Covid-19 já demonstraram que os anticorpos contra o vírus que provoca a doença, o SARS-CoV-2, permanecem no corpo entre dois a três meses, lentamente perdendo a sua força. Isto significa que pessoas recuperadas da Covid-19 estão protegidas de outra infeção - pelo menos numa fase inicial -, mas que vão perdendo esta proteção ao longo do tempo. No entanto, ainda não é conhecido quanto tempo dura esta imunidade ou quão forte é perante uma nova ameaça do vírus.

Já foram registados casos em que infetados deixam de testar positivo à Covid-19 durante semanas e voltaram a fazê-lo. Tal pode-se explicar através de fragmentos de DNA do novo coronavírus, em quantidade suficiente para provocar um teste positivo num diagnóstico. A pessoa não tem a carga viral que faça com que esteja infetada ou possa infetar alguém, mas restos do vírus no corpo fazem com que um teste dê positivo.

É também por isso que testes de sangue a anticorpos não servem como atestados de imunidade á Covid-19: eles apenas informam se uma pessoa tem defesas contra um corpo estanho que já esteve no organismo. Por outras palavras, diz-nos se uma pessoa esteve ou não exposta ao novo coronavírus – não indicando se está infetada no presente.

E existe outro pormenor: quanto mais exposta uma pessoa estiver ao novo coronavírus, mais defesas vai produzir contra o vírus da Covid-19; e quanto mais graves forem os sintomas, maior será a resposta que o sistema imunitário vai desencadear – e maior será a quantidade de anticorpos no corpo e a probabilidade de estes viverem durante mais tempo.

Um tipo de anticorpos em particular, os chamados "neutralizantes, são especialmente capazes de impedir que o vírus entre nas células humanas mas, de acordo com a OMS, algumas pessoas demonstraram ter baixos níveis deste – o que acontece para certas pessoas em qualquer tipo de vírus. Além disso, a presença de anticorpos por si só pode não ser suficiente para prevenir uma infeção futura uma vez que podem existir em quantidades mínimas ou podem não ter a força para conter a estirpe de um novo vírus da infeção.

Um vírus não tão diferente assim

Da família dos coronavírus a que o vírus da Covid-19 pertence, quatro são responsáveis por 15 a 30% de todas as gripes comuns – são eles os vírus 229E, NL63, OC43 e HKU. Dois, inclusive, pertencem ao mesmo subgrupo que o SARS-CoV-2: os betacoronavírus. Em média, cada um destes tem cerca de seis meses de imunidade após a infeção.

Em 1990 foi descoberta a imunidade para o coronavírus 229E, um dos que resultava numa gripe. Mas, menos um ano depois, os níveis de anticorpos baixavam e as pessoas podiam ser novamente infetadas.

Por altura do surto de SARS, em 2002 e 2003, foi também descoberto que 90% de 128 amostras de pessoas recuperadas apresentavam "anticorpos neutralizantes", o mesmo que impede o vírus de entrar nas células - o que significa que, muito provavelmente, estariam imunes.

Isto diz-nos também que uma segunda infeção da Covid-19, sendo o vírus "irmão" da SARS, é altamente improvável. No entanto, se todos os ex-infetados ficam imunes - e a duração dessa imunidade - ainda é um mistério.

Além disso, os anticorpos não são a única forma de defesa do corpo perante corpos estranhos. O coronavírus provoca a resposta imunitária de outras células do sistema imunitárias como as células T. A longevidade destas é pouco conhecida – podem até subsistir até à morte da pessoa.

"Se estas células permanecem, e especialmente se mantêm dentro dos pulmões e trato respiratório, então penso que podem fazer um bom trabalho a parar infeções", afirma a imunologista Akiko Iwasaki ao New York Times.

O jornal norte-americano conta o caso de Megan Kent, de 37 anos, que testou positivo para a Covid-19 pela primeira vez a 30 de março, depois de o seu namorado ter também ficado infetado. Demonstrava sintomas como falta de olfato ou paladar, mas nenhum sintoma grave caracterizado com o novo coronavírus. Depois de um isolamento de 14 dias, voltou ao trabalho.

Mais de um mês depois, a 8 de maio, ficou doente novamente. "Senti que um camião me atropelou", disse. Pensava ter mononucleose, mas testou positivo novamente ao novo coronavírus. Pensou ter sido reinfetada, e desta vez sentia-se 100 vezes pior que da última. Agora sente-se melhor, mas Karen ainda não recuperou totalmente.

Estas situações não são totalmente impossíveis no que toca a vírus. O ébola, por exemplo, tem a capacidade de se esconder em certas partes do corpo e voltar à superfície novamente. Karen nunca chegou a ser testada entre os dois testes positivos. Se fizesse o teste, cargas virais baixas poderiam ter ditado que esta tivesse recuperado, mas o vírus terá estado sempre no seu corpo.

Os alegados casos de reinfeção que aconteceram na China, Japão e Coreia do Sul, em que pessoas testaram positivo à Covid-19 por uma segunda vez. Na Coreia do Sul, por exemplo, foram investigados 285 casos de supostas reinfeções: quase metade não apresentava sintomas e nenhuma das amostras de vírus foi possível de reproduzir, o que indica que estes infetados não tinham qualquer carga viral capaz de propagar a Covid-19 a outros.

"Estas foram provas epidemiológicas e virológicas bastante sólidas de que a reinfeção não está a acontecer, pelo menos nestas pessoas", afirmou a virologista Angela Rasmussen ao New York Times.

A ser comprovada a existência de reinfeções, a estratégia de imunidade de grupo através da infeção, que recai numa maioria de cidadãos ser infetada para que a doença deixe de se propagar, tornar-se-ia uma utopia. Aí, a única opção possível que eliminasse contágios definitivamente passaria por uma vacina.

Algumas já estão na fase mais avançada de testes e ensaios clínicos, como ocorre com a vacina de Oxford, no Reino Unido, da Moderna, nos EUA, da Sinopharm, na China, e da Rússia. Mas a Organização Mundial de Saúde (OMS) já alertou que a disponibilização de uma cura poderá só acontecer na segunda metade de 2021.

Estudo apontou que maioria dos recuperados perdia anticorpos à Covid-19 após dois meses

Em junho, um estudo demonstrou que os níveis de anticorpos descem rapidamente após a recuperação e desaparecem mais facilmente em indivíduos assintomáticos. A pesquisa realizada por várias instituições chinesas do distrito de Wanzhou, na China, e divulgada na revista científica Nature Medicine debruçou-se sobre as diferenças na quantidade de anticorpos entre indivíduos com sintomas e assintomáticos, concluindo que, de maneira geral, pacientes sem sintomas apresentavam "resposta imunitária menor" e níveis de anticorpos "consideravelmente mais baixos" em relação a sintomáticos durante a sua fase mais aguda de infeção.

Além disso, o mesmo estudo indicava que, após oito semanas de recuperação – cerca de dois meses – anticorpos desceram até níveis indetetáveis em 40% dos pacientes assintomáticos e 12,9% em infetados pela Covid-19 com sintomas.

Depois de estudados 37 indivíduos assintomáticos e 37 pacientes da Covid-19 com sintomas, análises indicaram que a eliminação do coronavírus em assintomáticos durou mais tempo (uma média de 19 dias de período de incubação) que em doentes sintomáticos com o novo coronavírus (média de 14 de período de incubação).

Oito semanas depois da recuperação, 30 dos 37 doentes sem sintomas (81,1%) apresentaram reduções nos níveis de anticorpos neutralizantes. Entre os pacientes com sintomas, 23 dos 37 doentes estudados apresentaram menos anticorpos (62,2%) – o que indica que "indivíduos assintomáticos têm uma resposta imune mais fraca" ao vírus da Covid-19.

Outro estudo, divulgado na passada semana, revelou que a grande maioria dos infetados produzia grandes quantidades de anticorpos à Covid-19 e que, mesmo baixos níveis de anticorpos eram capazes de destruir o vírus.