Lua de sangue: as imagens impressionantes do eclipse total

Perto das 4:30 horas, de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, a lua ficou totalmente dentro do cone de sombra da Terra, a luz solar foi projetada através da atmosfera terrestre e durante vários minutos a lua ganhou uma nova cor, com tons vermelhos e castanhos, algo que muitos apelidaram de "lua de sangue".

"É como se fosse possível observar cada nascer do sol e cada pôr-do-sol, todos ao mesmo tempo, ao redor da Terra. Se fossemos astronautas na Lua a observar a Terra conseguiríamos ver um anel vermelho a girar em torno do nosso planeta", explicou à BBC Gregory Brown, astrónomo no Observatório de Londres.



Eclipse Total observado do México REUTERS

No nosso país, o auge do fenómeno ocorreu em plena madrugada, já às cinco da manhã e perto das seis a lua saiu totalmente da escuridão voltando ao seu tom habitual.



O fenómeno foi possível de observar em Portugal, mas também em diversos países da Europa Ocidental, Médio Oriente, África, América do Sul e do Norte, na Antártida e ainda no Oceano Atlântico e Pacífico.

Este foi o primeiro eclipse total do ano de 2022 e, para os fãs dos astros a espera vai ser longa é que o próximo só ocorrerá no dia 8 de novembro.