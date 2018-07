Nesta sexta-feira, dia 27 de Julho, ocorrerá o eclipse total da lua mais longo do século, ao mesmo tempo que o satélite da Terra terá uma tonalidade vermelha nalguns pontos em resultado da luz projectada pelo Sol. A este último fenómeno, chama-se "lua vermelha".



A lua é um meio de os navegadores se conseguirem orientar e em 1504, salvou mesmo a vida a um dos mais importantes de todos os tempos: Cristóvão Colombo. Reza a história, recuperada pelo jornal britânico The Guardian, que a sua tripulação se deparou com uma tempestade que o levou a encalhar na Jamaica. Perderam dois dos quatro barcos, e, por precisarem de mantimentos, os marinheiros ficaram à mercê das tribos locais.

Com falta de provisões e de bens para a viagem de regresso, Colombo precisava da ajuda da tribo e então, usou o seu almanaque astronómico. Reparou que se aproximava um eclipse total da lua, e que esta teria a tonalidade vermelha.



Quando a "lua de sangue" surgiu tal como previsto por Colombo, os locais entraram em pânico e Colombo conseguiu as provisões que pretendia.