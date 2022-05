Covid-19 foi a segunda principal causa de morte em Portugal em 2020

O vírus vitimou mais homens do que mulheres no primeiro ano de pandemia, mostra um novo relatório sobre a mortalidade. Só as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por mais mortes.

A covid-19 provocou 7.125 mortes em 2020, o primeiro ano de pandemia. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a doença foi a segunda principal causa de morte em Portugal, ficando apenas atrás de doenças do aparelho circulatório (que inclui doenças do coração e doenças cerebrovasculares). A doença foi mais fatal entre os homens do que entre as mulheres.