IPO do Porto vai ter centro de terapia com protões

"É um investimento que é superior a €80 milhões, vai criar um centro de referência em Portugal que vai fazer duas coisas muito importantes. Por um lado, cria em Portugal investigação, formação e, a coisa mais importante, o tratamento dos nossos doentes oncológicos, sobretudo na área da pediatria", precisou Ana Paula Martins.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, anunciou esta sexta-feira que o Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto vai ter um centro de terapia do cancro com protões, num investimento de mais de 80 milhões de euros.



Ministra da Saúde anuncia centro de terapia com protões no IPO do Porto MIGUEL A. LOPES/LUSA

"Consideramos muito importante um novo regime em que concretizámos o Centro Nacional de Protonoterapia no IPO do Porto", disse a ministra na conferência de imprensa de apresentação das conclusões do Conselho de Ministros de quarta-feira.

Ana Paula Martins lembrou que "há poucos países na Europa" com centros de tratamento à base de protões, tecnologia que tem "menos efeitos adversos" e "maior valor terapêutico" do que o tratamento convencional. "É um investimento que é superior a 80 milhões de euros, vai criar um centro de referência em Portugal que vai fazer duas coisas muito importantes. Por um lado, cria em Portugal investigação, formação e, a coisa mais importante, o tratamento dos nossos doentes oncológicos, sobretudo na área da pediatria", precisou.

Ana Paula Martins indicou ainda que o centro é criado através de "uma doação importante" de uma fundação e "também com verbas" ao nível da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

Aquele que será o primeiro centro nacional de protonterapia contará com um apoio de 80 milhões de euros para compra de equipamentos, verba doada pela Fundação Amancio Ortega (FAO) ao IPO do Porto.

Quanto às infraestruturas do futuro Centro Nacional de Protonoterapia (CNP), cuja concretização se estima num prazo de três a quatro anos, serão financiadas "quase na sua totalidade por fundos comunitários provenientes do Programa Regional Norte 2030".

O CNP vai evitar que os doentes "tenham que atravessar fronteiras para ir a outros países fazer, este tratamento", segundo a ministra da Saúde.

A protonterapia, atualmente inexistente em Portugal, é considerada uma técnica de radioterapia inovadora e de maior precisão, com menos efeitos secundários do que a radioterapia convencional.

O tratamento de doentes oncológicos com protões é apontado como especialmente relevante em doentes com longa sobrevivência, particularmente na população pediátrica.

O centro de terapia do cancro com protões do IPO do Porto foi anunciado no ano passado na cerimónia de assinatura do acordo de compromisso entre a FAO, o IPO do Porto e o Governo português, iniciativa que contou com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Na ocasião, o IPO destacou que a FAO tem sido responsável por um investimento impactante em Espanha em vários setores da sociedade, nomeadamente no Serviço Público de Saúde, com um expressivo apoio na renovação do parque tecnológico.