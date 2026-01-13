Sábado – Pense por si

Humanidade prepara-se para regressar à órbita da Lua, oportunidade começa em 6 de fevereiro

Lusa 20:39
A missão Artemis II inclui primeira mulher, o primeiro negro e o primeiro canadiano a entrar em órbita lunar.

A humanidade prepara-se para regressar à órbita da Lua, com os Estados Unidos a enviarem quatro astronautas numa missão de aproximadamente 10 dias cuja janela de oportunidade se abre em 6 de fevereiro.

Super lua em Portugal
Super lua em Portugal Twitter

Após sucessivos atrasos, a missão Artemis II terá lançamento previsto "não antes de 6 de fevereiro", segundo uma nota à imprensa divulgada na segunda-feira à noite pela agência espacial norte-americana (NASA).

"Embora a janela de lançamento para a Artemis II possa começar já a 6 de fevereiro, a equipa de gestão da missão avaliará a prontidão do voo após o ensaio geral completo com a nave espacial, a infraestrutura de lançamento e a tripulação e pessoal de operações antes de selecionar uma data de lançamento", ressalva a NASA numa informação publicada no seu portal na internet.

O ensaio geral está agendado para o fim de janeiro.

A janela de oportunidade para enviar novamente astronautas para a órbita lunar, incluindo a primeira mulher, o primeiro negro e o primeiro canadiano, estende-se até abril, com possibilidades de lançamento entre 6 e 11 de fevereiro, entre 6 e 11 de março e entre 1 e 6 de abril.

Os quatro "eleitos" são os astronautas norte-americanos Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch e o canadiano Jeremy Hansen.

A missão Artemis II, do novo programa lunar Artemis da NASA, visa "testar sistemas e equipamentos" para a missão Artemis III, prevista para 2027, depois de vários adiamentos, e que colocará de novo astronautas na superfície da Lua, previsivelmente parte da tripulação que seguirá na Artemis II.

Apenas astronautas norte-americanos, todos homens, estiveram na órbita e na superfície da Lua, entre finais da década de 1960 e início dos anos 1970, ao abrigo do programa lunar Apollo da NASA.

O primeiro voo, não tripulado, do programa Artemis ocorreu em novembro de 2022 e serviu para testar o desempenho da nave reutilizável Orion, que tem um módulo de fabrico europeu, e do foguetão SLS, o mais potente da NASA, cujo lançamento inaugural foi antecedido por várias vicissitudes.

No sábado, se não houver contratempos de natureza técnica ou meteorológica, foguetão e nave seguirão para a plataforma de lançamento da NASA, no Centro Espacial Kennedy, no Estado da Florida, para serem feitos testes finais antes do lançamento do primeiro voo tripulado.

Os Estados Unidos esperam com o programa Artemis preparar os astronautas para missões de permanência na Lua e viagens a Marte, planeta onde ambicionam chegar na década de 2030.

Na mitologia grega, Ártemis é a irmã-gémea de Apolo.

O Tratado do Espaço Exterior, de 1967, que rege a exploração espacial e ao qual estão vinculados países como Portugal, postula os astronautas como enviados da humanidade.

Investigação
