O português que treina os astronautas

Lucília Galha
Lucília Galha 26 de agosto de 2025 às 23:00

O fisiologista Emiliano Ventura garante que a tripulação está física e mentalmente preparada para ir para o espaço - mas também a readaptar-se quando regressa.

Ainda que à partida possa não parecer, um piloto de Fórmula 1 e um astronauta têm mais em comum do que o facto de trabalharem num ambiente extremo. Se numa corrida de 24 horas do Le Mans é preciso que a qualquer hora do dia ou da noite o piloto esteja apto para conduzir a 350km por hora em segurança; no espaço há que executar tarefas dentro de um fato de 200 quilos – ainda que com apenas um sexto da gravidade da Terra. “São ambos atletas que ao final do dia têm de lidar com o risco e a sua capacidade física não pode ser uma limitação para a execução das tarefas”, resume Emiliano Ventura. Para os astronautas há ainda uma agravante: o confinamento. Ficar numa nave espacial, ou seja, num espaço extremamente exíguo, durante meses. Preparar as pessoas para desafios como este é o trabalho do fisiologista português. Emiliano Ventura, 47 anos, trabalha na empresa privada americana Axiom Space – que está a construir a primeira estação espacial comercial, e fez também a primeira missão privada da história à Estação Espacial Internacional.

