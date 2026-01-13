Sábado – Pense por si

CIÊNCIA. NOVO ESTUDO ANALISOU CÉREBRO DE QUEM VÊ O COPO MEIO CHEIO

Ser otimista? Isso aprende-se

Susana Lúcio
Susana Lúcio 23:00

Quem tem uma perspetiva positiva não sofre tanto com os desafios da vida porque procura a sua solução. Apesar do mundo caótico, é possível treinar o otimismo. A SÁBADO explica os truques.

Perante um problema, Alexandra Fonseca não se demora em lamentos. Em 2014, a filha Sofia, então com 3 anos, foi diagnosticada com doença celíaca. “Percebi que não estava a crescer e tive sorte com a pediatra, que pediu as análises certas”, lembra. A doença provoca inflamação no intestino perante a ingestão de glúten, impedindo a absorção de nutrientes. “Como mãe, foi difícil receber o diagnóstico porque é para a vida e sem cura”, conta Alexandra Fonseca, mas também se sentiu aliviada. “Há doenças tão complicadas e pensei: ‘Ok, é só mudar a alimentação.’” Na altura, a professora de matemática estava desempregada, mas viu nisso uma vantagem. “Até foi bom, porque tinha tempo.” Pesquisou sobre a patologia e aprendeu a cozinhar sem glúten. Depois procurou explicar à filha, a mais gulosa da família, de forma positiva. “Disse-lhe que queria muito que ela crescesse saudável e feliz. Expliquei-lhe que o glúten era um bichinho que estava em alguns alimentos e que fazia mal ao corpo”, recorda. Depois, implementou uma transição em que substituiu o pão, bolos e bolachas por alternativas sem glúten para toda a família. Foi à escola da filha explicar o que era ser celíaco, criou uma página de Facebook – Nós, sem glúten – e depois um blogue onde publicava receitas, o Diário de uma Otimista.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Casas Doenças Doenças e condições Doença cardíaca TVI Rádio e Televisão de Portugal VMLY&R Facebook Parque Eduardo VII Kōbe Tóquio Barcelona Ines Marques Thomas Silva Isabel Silva
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ser otimista? Isso aprende-se