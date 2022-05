Queixas sobre medicina estética em Portugal? O problema são "os não médicos"

O alerta foi lançado pela Ordem dos Médicos: recebe cada vez mais queixas contra médicos que realizam procedimentos estéticos como a injeção com botox ou o preenchimento com ácido hialurónico. Ao jornal Público, o Conselho Disciplinar do Norte adiantou ter recebido cinco queixas só em 2022. Em resposta, a Sociedade Portuguesa de Medicina Estética (SPME) frisa: o problema não são os médicos, mas quem não o é.