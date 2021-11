Vem aí uma segunda geração de vacinas

Sprays nasais, pensos adesivos com microagulhas – mas que não doem ao aplicar. Estas serão as novas armas contra a Covid e podem chegar já em 2022.

Sim, estamos muito melhor do que estávamos há um ano, mas não se iluda: ainda não é possível respirar de alívio. Porquê? “Ter uma taxa de vacinação muito elevada deu-nos uma proteção individual importante, mas não evitou que continuássemos a ser infetados e também potenciais transmissores”, diz à SÁBADO o imunologista Manuel Santos Rosa. Partindo dessa limitação, universidades, farmacêuticas e até startups começaram a desenvolver “algo diferente”. O quê? Formas de impedir que o vírus se replique e que a pessoa o transmita a outros. Como? Através de um spray nasal ou de um penso adesivo, por exemplo. Bem-vindo às vacinas de segunda geração.





O que são vacinas de segunda geração?