Covid-19. Risco de reinfeção triplica com a variante Ómicron

Análise revela que reinfeções tornaram-se mais comuns na região da África do Sul onde a nova variante ganhou espaço. São as primeiras evidências da capacidade da Ómicron em reinfectar com maior habilidade que a Delta ou outras variantes.

O estudo é ainda preliminar, mas a nova variante Ómicron pode ter pelo menos três vezes mais probabilidade de causar reinfeções do que variantes anteriores como a Delta e a Beta, o que pode explicar o recente disparar do número de casos na África do Sul, particularmente entre pessoas que já tinham testado positivo para a covid-19 anteriormente.

A análise, com base em dados recolhidos pelo sistema de saúde da África do Sul, estudou mais de 35 mil casos suspeitos de reinfeções entre 2,8 milhões de testes positivos à covid-19 até 27 de novembro e sugere assim a habilidade da nova variante de preocupação, que já foi identificada também em Portugal, em fintar as defesas do organismo humano e infectar mesmo quem já recuperou da doença - ou já esteve vacinado.

A pré-publicação, publicada no portal medRxiv mas ainda não revista, traz as primeiras evidências epidemiológicas acerca da capacidade da Ómicron em reinfectar com maior habilidade, com um recente aumento abrupto do número de pessoas que testaram positivo e que já tinham estado em contacto com o vírus mais de três meses antes.