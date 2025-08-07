Gripe das aves detetada em ave selvagem na Costa da Caparica
Lusa
07 de agosto de 2025 às 16:35
Este foco foi confirmado na terça-feira numa gaivota-de-patas-amarelas, segundo a informação divulgada, esta quinta-feira, pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).
A gripe das aves foi detetada numa ave selvagem na Costa da Caparica, em Almada, no mesmo mês em que foi confirmado um foco numa capoeira doméstica em Setúbal, segundo a DGAV.
Gaivota na Costa da Caparica com foco de gripe das aves detetado pela DGAV
Raquel Wise/Sábado
Na quarta-feira já tinha sido anunciada a confirmação de um foco na união das freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana, no Distrito de Setúbal.
O foco foi confirmado numa capoeira doméstica, com galinhas, frangos, patos e perus.
Os animais afetados foram abatidos e procedeu-se à limpeza e desinfeção do espaço.
As explorações com aves nas zonas de restrição, num raio de até 10 quilómetros em redor deste foco, estão sob vigilância.
A DGAV alertou para a "circulação persistente" do vírus da gripe aviária e voltou a pedir que sejam cumpridas as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção.
Devem assim ser evitados os contactos entre as aves domésticas e selvagens e reforçados os procedimentos de higiene das instalações, equipamentos e materiais.
