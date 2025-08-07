Gripe das aves detetada em ave selvagem na Costa da Caparica

Este foco foi confirmado na terça-feira numa gaivota-de-patas-amarelas, segundo a informação divulgada, esta quinta-feira, pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

07 de agosto de 2025 às 16:35

A gripe das aves foi detetada numa ave selvagem na Costa da Caparica, em Almada, no mesmo mês em que foi confirmado um foco numa capoeira doméstica em Setúbal, segundo a DGAV.



Gaivota na Costa da Caparica com foco de gripe das aves detetado pela DGAV Raquel Wise/Sábado

Este foco foi confirmado na terça-feira numa gaivota-de-patas-amarelas, segundo a informação divulgada, esta quinta-feira, pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Na quarta-feira já tinha sido anunciada a confirmação de um foco na união das freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana, no Distrito de Setúbal.

O foco foi confirmado numa capoeira doméstica, com galinhas, frangos, patos e perus.

Os animais afetados foram abatidos e procedeu-se à limpeza e desinfeção do espaço.

As explorações com aves nas zonas de restrição, num raio de até 10 quilómetros em redor deste foco, estão sob vigilância.

A DGAV alertou para a "circulação persistente" do vírus da gripe aviária e voltou a pedir que sejam cumpridas as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção.

Devem assim ser evitados os contactos entre as aves domésticas e selvagens e reforçados os procedimentos de higiene das instalações, equipamentos e materiais.