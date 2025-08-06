Infarmed aprovou financiamento público de 51 medicamentos inovadores no 1º semestre

Foram também financiadas 41 novas apresentações ou dosagens de medicamentos já financiado, para áreas como Oncologia, Sangue, Sistema Nervoso Central, Cardiovascular e Endocrinologia.
O Infarmed concluiu nos primeiros seis meses do ano o financiamento público de 51 medicamentos inovadores, anunciou aquela autoridade de saúde.
Numa nota divulgada na sua página na internet, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde explica que, no total, no primeiro semestre do ano concluiu o financiamento de 188 medicamentos, abrangendo diversas áreas, com destaque para a Oncologia, Sangue, Sistema Nervoso Central, Cardiovascular e Endocrinologia.
Além dos 51 medicamentos inovadores, foram também financiadas 41 novas apresentações ou dosagens de medicamentos já financiados, o que permite uma melhor adaptação dos tratamentos às necessidades dos doentes.
Já os 89 medicamentos genéricos e os sete medicamentos biológicos similares aprovados entre janeiro e junho asseguram o tratamento com a mesma substância ativa dos medicamentos de referência a um custo inferior.
As autorizações para financiamento público de medicamentos resultam de uma avaliação técnico-científica que tem em conta critérios como eficácia, segurança, custo-efetividade e impacto orçamental, explica o regulador.
No ano passado, o Infarmed aprovou 91 novos medicamentos inovadores, um valor recorde, num total de 376 processos concluídos de financiamento pelo SNS.
Os dados relativos a 2024, divulgados em janeiro, indicam ainda que a área da Oncologia foi a mais representativa, com 30 novos fármacos financiados, seguida pela Cardiologia (10), sistema nervoso central (9) e anti-infecciosos (8).
A informação da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde aponta ainda para um aumento na disponibilização de novos medicamentos no SNS.
Em 2023 foram aprovados 55, em 2022 o mesmo número e em 2021 foram introduzidos 54 novos medicamentos.
O ano que mais se aproximou dos valores atingidos em 2024 foi 2019, com novos 74 medicamentos inovadores financiados.
O tempo médio de avaliação no ano passado foi de 416 dias, valor cuja média o Infarmed reconhece será ainda elevada "devido à conclusão de processos mais antigos".
