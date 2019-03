Felino era uma das atrações de uma loja no Alasca. Uma queixa levou à expulsão do animal.

Um gato de nome Stormy vai ser despejado da loja onde viveu seis anos. O felino é uma atração da Fritz Creek General Store, em Homer, Alasca, mas alguém não gostava dele.



Uma queixa chegou ao Food Safety and Sanitation Program (ASAE local), que deu ordem ao dono para expulsar Stormy, pois as leis proíbem animais em estabelecimentos onde são vendidos bens alimentares.



No entanto, o felino não ficará ao frio. Vai viver em casa da irmã do dono da loja.