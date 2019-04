Gata adota quatro crias de esquilos

Uma gata chamada Pusha, que vive num jardim zoológico na Crimeia, teve recentemente uma ninhada de quatro bebés. No entanto, o grupo de animais cresceu quando a mãe gata adotou quatro crias de esquilos que ficaram sem a sua progenitora.

Pusha trata os esquilos como se fossem gatos e brinca e dorme com eles, dá-lhes banho e deixa-os mamar.

As crias de esquilo foram encontradas por populares e levadas para o zoo onde vive Pusha. Os funcionários tiveram a ideia de tentar conseguir que a gata adotasse os bebés roedores. Segundo um tratador do parque, citado pela Global News do Canadá, os esquilos estranharam primeiramente a gata, mas agora são "uma família felpuda feliz".

Pusha não consegue produzir leite para todas as crias, por isso os tratadores do zoológico alimentam os esquilos bebés com biberões como suplemento alimentar.