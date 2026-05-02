Equipa de resgate libertou Timmy, a baleia que estava encalhada na costa alemã

A operação foi financiada por dois multimilionários que referiram estar dispostos a pagar “o que for preciso” para libertar a baleia enquanto especialistas consideraram que podia causar dor ao animal.

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Uma equipa de resgate libertou uma jovem baleia, que se tornou famosa nos últimos dias, depois de ter ficado encalhada em águas rasas na costa da Alemanha. Ainda assim alguns especialistas já alertaram que as suas chances de sobrevivência permanecem baixas.



Timmy, a baleia, é libertada pela equipa de resgate na costa alemã Philip Dulian/AP

Timmy, foi libertada no mar do Norte, perto da Dinamarca, depois de ter sido transportada até numa barcaça - embarcação com um fundo cheio de água - pela equipa de resgate. Apesar de ser ainda uma cria, a baleia já tem dez metros de comprimento e conseguiu sair a nadar da barcaça. Posteriormente foi visto a nadar livremente “na direção certa” e a expelir água pelo espiráculo, explicou Karin Walter-Mommert, membro da iniciativa de resgate.

“Agora está a nadar sozinha e livremente e, pelo menos por enquanto, na direção certa”, acrescentou.

A operação foi financiada por dois multimilionários que referiram estar dispostos a pagar “o que for preciso” para libertar a baleia, que encalhou num banco de areia na baía de Wismar, há quase seis semanas. Com a deterioração da sua saúde as autoridades alemãs desistiram de tentar resgatar o mamífero, por acreditarem que ele não poderia ser libertado.

O resgate foi criticado pela International Whaling Commission - Comissão Baleeira Internacional – que o considerou “desaconselhável”, uma vez que o animal parecia estar “gravemente debilitado” e era improvável que sobrevivesse depois de ser libertada.

Também os especialistas do Museu Oceanográfico de Stralsund, na costa do Mar Báltico, pediram que a Timmy fosse deixada a morrer em paz. O diretor do museu, Burkard Baschek referiu até que a tentativa de salvar a vida da baleia era uma “pura crueldade contra os animais”.

A cria foi equipada com um rastreador para acompanhar os seus próximos passos. O Ministério do Ambiente dinamarquês já referiu à emissora Deutsche Welle que não planeia resgatar a baleia caso ela volte a encalhar novamente, uma vez que considera o encalho como um “fenómeno completamente natural”.