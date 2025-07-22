Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de julho de 2025 às 12:04

Baleia jubarte morta dá à costa em praia do Rio de Janeiro

Uma baleia jubarte foi encontrada morta no litoral do Rio de Janeiro, Brasil, ao início da tarde de segunda-feira.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)