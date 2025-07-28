Sábado – Pense por si

28 de julho de 2025 às 12:12

Vídeo capta baleia e cria a nadar em praia na Costa da Caparica

Dois mamíferos, da espécie Bryde, foram avistados, este sábado, na praia da Fonte da Telha, em Almada.

