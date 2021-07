Em Coimbra, descobriram que os pinguins da Antártida têm microplásticos

Os pinguins das zonas mais remotas da Antártida revelam a presença de microplásticos há pelo menos 15 anos. Esta é a conclusão de um estudo internacional liderado por cientistas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC). "Foram encontradas partículas de microplásticos (com menos de 5 mm), como poliéster e polietileno, em três espécies de pinguins, em vários anos e em diversos locais onde se recolheram as amostras", diz à SÁBADO Joana Fragão, autora principal do estudo e investigadora do Departamento de Ciências da Vida da FCTUC e do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE).