Há microplástico no sangue, mas não se sabe se é prejudicial

Cientistas holandeses detetaram microplástico na circulação sanguínea do corpo humano. “Não há razão para alarme”, garante o investigador Miguel Oliveira do Centro de Estudo do Ambiente e do Mar, da Universidade de Aveiro.

A descoberta de microplástico na circulação sanguínea de 17 pessoas, num estudo efetuado na Holanda, não é surpreendente. "Era expectável que existissem partículas de microplástico no sangue", assegura à SÁBADO o eco-toxicologista Miguel Oliveira, investigador do Centro de Estudo do Ambiente e do Mar, da Universidade de Aveiro. Isto dada à presença do mesmo no nosso dia a dia.