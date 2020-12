Pela primeira vez foram detetados microplásticos em placentas humanas. Uma descoberta que os cientistas classificaram como "muito preocupante".As partículas foram encontradas nas placentas de quatro mulheres saudáveis que tiveram gravidezes normais e saudáveis. Mas os cientistas sublinham que ainda são desconhecidos os impactos dos microplásticos na saúde humana. E receiam que por estarem em contacto com fetos, possam interferir com a formação dos seus sistemas imunitários.Estas partículas podem ter chegado às placentas por terem sido ingeridas ou inspiradas pelas mães. Apesar de só se ter analisado 4% de cada placenta, foram encontrados microplásticos azuis, vermelhos, laranja e rosa, num total de 12, refere o estudo publicado na revista científica Environment International "É como ter um bebé cyborg: não é apenas composto por células humanas, mas também uma mistura de entidades biológicas e inorgânicas", referiu Antonio Ragusa, diretor de obstetrícia e ginecologia do Hospital San Giovanni Calibita Fatebenefratelli, em Roma, e coordenador do estudo, ao Guardian Os cientistas temem que estas partículas possam interferir com o desenvolvimento do feto, dado o papel da placenta nessa etapa.Esta é a primeira vez que foram encontrados microplásticos no corpo humano. Mas a comunidade científica tem alertado para o seu consumo por humanos: seja nos peixes dos mares poluídos ou mesmo pelos biberões que alimentam os bebés.Apesar dos alertas, este estudo tem um alcance limitado, uma vez que foi realizado com seis mães e em duas delas nem foram encontradas partículas. Ainda assim, Elizabeth Salter Green, da organização Chem Trust, alerta: "Os bebés estão a nascer pré-poluídos. O estudo é muito pequeno, mas não deixa de levantar uma questão muito preocupante."