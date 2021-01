Lavar a roupa na Europa e América do Norte está a deixar o oceano Ártico poluído com microplásticos. A poluição "generalizada" é causada pela lavagem de roupas sintéticas, aponta uma investigação científica Foram encontrados microplásticos em 96 das 07 amostras de água do mar recolhidas na maior e mais completa investigação feita até à data nesta região do globo, coordenada pela Ocean Wise Conservation do Canadá. Mais de 92% dos microplásticos eram fibras, e 73% delas era feitas de poliéster e tinha a mesma espessura e cores que as usadas em roupas. A maioria destas amostras foram recolhidas entre os 3 e 8 metros de profundidade, uma área onde grande parte da vida marinha se alimenta.Estudos recentes mostraram que todos os anos, cerca de 3.500 toneladas de microfibras de plástico da lavagem das roupas nos EUA e Canadá acabam no mar e outro modelo sugere que o plástico que vai parar ao mar no Reino Unido chega ao Ártico em dois anos.O Ártico recebe um fluxo maior de águas do Atlântico do que do Pacífico e esta nova investigação encontrou concentrações mais elevadas de fibras de microplásticos perto do Atlântico. Estas eram também maiores e menos degradáveis. "Estamos a olhar para um domínio do Atlântico, o que significa que as fibras têxteis no Atlântico Norte vindas da Europa e América do Norte são a causa mais provável da contaminação do Oceano Ártico", referiu Peter Ross, da Ocean Wise COnservation Association do Canadá, que coordenou a investigação. "Com estas fibras de poliéster estamos essencialmente a criar uma nuvem ao longo de todos os oceanos."Além do impacto para a vida nos oceanos, Peter Ross lembrou que os próprios Inuítes que vivem no Ártico "dependem largamente da alimentação vinda do mar". Com a agravante de se encontrarem aqui poluentes como o mercúrio e os PCBs.Foram recolhidas à superfície entre a Noruega e o Polo Norte e depois até ao Ártico Superior Canadiano 71 amostras; as restantes 26 foram recolhidas em águas mais profundas (até 1.000 metros) no mar Beaufort, a norte do Alasca."O domínio de poliéster foi evidente ao longo dessa coluna de água, sublinhando a generalização das fibras sintéticas nas águas do Oceano Ártico", alertam os cientistas. A média é de 40 partículas de microplásticos por metro cúbico de água.Os microplásticos começam a estar por todo o lado. Da fossa das Mariana ao cume do Evereste e agora o Polo Norte. Por isso, os investigadores apelam à indústria e aos governos para pensarem "em melhores têxteis".

Foto estudo microplásticos Ártico Foto: Ross, P.S., Chastain, S., Vassilenko, E. et al