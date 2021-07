Mais de 67% dos indianos tem anticorpos contra a covid-19

Mais de 67% da população indiana tem anticorpos contra a covid-19, revelam os resultados de um inquérito serológico levado a cabo na Índia. Os resultados mostram como a segunda vaga foi responsável por transmitir covid-19 por várias comunidades indianas.



Os resultados são atribuídos à segunda vaga de covid-19 naquele país (durante o segundo trimestre do ano) e o processo de vacinação. Do total de pessoas que participaram no inquérito serológico, 62,2% não tinham sido vacinadas e 24,8% tinham apenas sido vacinadas com a primeira dose, sendo que apenas 13% tinham a vacinação completa. No total, foram testadas 29 mil pessoas, de um universo de 1,3 mil milhões. O estudo decorreu entre junho e julho, logo depois da segunda vaga começar a dar sinais de vacilação.



De acordo com o jornal Times of India, 10,5% dos trabalhadores da área da saúde que participaram no inquérito estavam ainda por vacinar.