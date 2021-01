Doentes transferidos de dois hospitais para a Madeira estão ventilados

O Hospital Beatriz Ângelo vai transferir dois doentes, São Francisco Xavier um. A saída de Lisboa deve acontecer no máximo às 17h - os três estão sedados e ventilados e serão acompanhados por uma equipa médica com anestesista e intensivista.

Já há equipas no hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e no São Francisco Xavier, em Lisboa, a preparar três doentes para serem transferidos para a Madeira. Os doentes que vão ser transferidos estão nos cuidados intensivos, entubados e ventilados. Vão viajar sedados. Serão acompanhados por uma equipa médica que incluirá um médico anestesista e um intensivista, confirmou a SÁBADO junto de fonte que está a acompanhar o processo.

O transporte até ao Aeroporto de Figo Maduro será assegurado pelo INEM. A partir dali, seguem para o Funchal a bordo de um avião da Força Aérea Portuguesa, um C-130. O voo está planeado para daqui a, no máximo, duas horas - prevê-se que descole de Lisboa entre as 16h30 e as 17h.



Quando chegarem à Madeira, os doentes serão encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. A região autónoma ofereceu-se, esta quarta-feira, para receber doentes infetados com covid-19 provenientes do continente.



"Os doentes serão transferidos com a necessária autorização das respetivas famílias, num processo que assenta numa estreita articulação entre os Serviços de Medicina Intensiva envolvidos e a Comissão de Acompanhamento da Rede Nacional de Medicina Intensiva (CARNMI) o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a Força Aérea Portuguesa (FAP) e o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM)", informou há minutos o Ministério da Saúde.