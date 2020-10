O Hospital das Forças Armadas de Lisboa recebeu este sábado dois doentes com COVID-19 provenientes do Hospital Beatriz Ângelo em Loures, soube o CM junto de fontes militares. Esse hospital, e também o Amadora-Sintra, estão desde meados da semana com as enfermarias dedicadas à Covid com elevada ocupação.Os dois doentes foram recebidos por uma equipa médica militar e "encaminhados para as enfermarias de isolamento, onde lhes irá ser prestado o devido acompanhamento médico.""Este apoio surge na sequência de um pedido do Hospital de Loures, no âmbito do protocolo de colaboração entre o HFAR-PL e a Administração Regional de Saúde - Lisboa e Vale do Tejo, tendo o transporte sido realizado por uma ambulância de Loures", disse ao CM fonte do Estado-Maior-General das Forças Armadas.