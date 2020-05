A procura por uma vacina contra a Covid-19 intensifica-se. Estão já em curso mais de uma centena de projetos - destes, uma dezena já em fase de ensaios clínicos. Investigadores estão a utilizar diferentes abordagens, algumas nunca antes utilizadas na construção de uma vacina até hoje. Agora resta saber qual delas funcionará.

Num cenário normal, a construção de uma vacina passa pela observação dos seus efeitos, durante meses ou mesmo anos, em milhares ou dezenas de milhares de pessoas: metade desta população recebe a injeção da vacina em estudo e a outra metade um placebo, utilizado como controlo da pesquisa.

O problema é que, dada a evolução da propagação da Covid-19, torna-se difícil esperar tanto tempo e cientistas têm de acelerar o processo. Uma vacina pode ser a única maneira de garantir a imunidade de uma população, sem esperar pela morte de milhões com a imunidade de grupo, cujos contornos são ainda incertos.

A 20 de abril, a Organização Mundial de Saúde (OMS) dava conta de 76 potenciais candidatas à vacina contra a Covid-19, cinco delas já em ensaios pré-clínicos em humanos - através de quatro abordagens diferentes. De acordo com o Instituto de Londres de Higiene e Medicina Tropical, a contagem já ultrapassou a centena de projetos em busca de uma vacina para o novo coronavírus, com 10 destas na última fase de testes em humanos.

Para entender a criação de uma vacina, é preciso primeiro perceber a Covid-19 e o vírus que a causa, o Sars-CoV-2. Chegando ao corpo de uma pessoa através de outra, as gotículas do vírus chegam aos canais nasais e ligam-se a células que produzem certas proteínas, as enzimas conversoras de angiotensina 2 (ACE2), que são os recetores - existentes nos pulmões, intestinos, rins e vasos sanguíneos - aos quais o SARS-CoV-2 se liga para entrar nas membranas celulares do nosso organismo - quase como uma catapulta que ajuda o vírus a ficar em contacto com as células humanas.

O novo coronavírus é composto por material genético envolvido numa carapaça de proteína e gordura, que usa para se ligar às membranas do nosso corpo - permitindo que o material genético entre depois nas células humanas.

É nesta altura que o vírus começa a "raptar" as células humanas ao organismo, comandando-as a ajudarem o novo coronavírus a multiplicar-se, impedindo o sistema imunitário de se aproximar. Como o fazem? O material genético do vírus - o ARN, semelhante ao nosso ADN - é largado para formar cópias dentro de uma célula humana. Em pouco tempo, podem ser criadas entre 10 a 100 mil.

Cada célula viral pode libertar milhões de cópias com material genético até a célula humana morrer. Os vírus vão depois infetar as células humanas vizinhas, matando-as, e assim sucessivamente. Podem escapar para os pulmões, fazendo com que a infeção acelere. É assim que se forma a doença propriamente dita: a Covid-19.

E o objetivo de todas as vacinas em estudo é o mesmo: provocar uma resposta do sistema imunitário que bloqueie ou mate o vírus, caso este chegue a infetar a pessoa. Para isso existem, pelo menos, oito tipos de vacina a serem testados contra o novo coronavírus, centrados em diferentes partes do agente patogénico.

As vacinas centradas no vírus

Pelo menos sete projetos de vacinas existentes neste momento utilizam o vírus por si mesmo: cinco delas através da injeção de uma forma inativa do Sars-CoV-2 e as outras duas de uma maneira em que este esteja enfraquecido. Uma destas vacinas já está a ser testada em humanos, por investigadores da chinesa Sinovac Biotech.

Existem algumas vacinas feitas desta maneira, como a do sarampo ou a da poliomielite. Estas têm uma imunidade a longo prazo, porque a vacina é tão semelhante ao agente infeccioso que é criada uma grande resposta imunitária sempre que o organismo sente a presença do vírus. Mas isso também acarreta riscos e extensos testes de segurança, que podem não ser viáveis a curto prazo.

As vacinas vetor-viral

A segunda abordagem mais seguida por investigadores passa pelo uso de vetores, ou seja, é usada a vacina de um vírus enfraquecido em laboratório, de maneira a fazê-lo produzir proteínas do coronavírus no corpo. Estes depois podem, ou não, ter a habilidade de se replicarem dentro da própria célula.

Cerca de 25 grupos de investigadores estão a investir neste método de vacina, semelhante à aprovada recentemente para o vírus do ébola. Destes, 13 incluem a habilidade do coronavírus se replicar numa só célula - embora seja uma alternativa segura, existe o risco de a imunidade existente ao vetor poder comprometer a eficácia da vacina. Os outros 12 projetos de vacina preveem a desativação de genes essenciais para a replicação do coronavírus.

O uso de um vetor-viral que não se replica é um método nunca antes utilizado em vacinas licenciadas mas foi a escolha da Universidade de Oxford, uma das que está na linha da frente para a cura da Covid-19. Para isso, investigadores utilizaram genes da proteína coroada do coronavírus e a eles juntaram uma versão enfraquecida de um vírus comum da gripe - conhecido como adenovírus - a partir de chimpanzés, que foi modificada para que não se possa propagar em humanos.

Depois de injetada no paciente, a vacina entra nas células do organismo humano e começa a produzir as proteínas coroadas do coronavírus, os chamados espigões da Covid-19. Assim, o corpo alerta o sistema imunitário a produzir anticorpos e a ativar as células T, que vão destruir as células infetadas.

Quando o organismo voltar a encontrar o coronavírus, os anticorpos e células T já saberão o que é e serão imediatamente acionadas para lutar contra o vírus e conter a ameaça.

Esta equipa de Oxford é a mesma que já tinha desenvolvido uma vacina para a MERS - a Síndrome Respiratória do Médio Oriente -, outro tipo de coronavírus que provocou um surto em 2012, exatamente com a mesma abordagem e resultados promissores durante os ensaios clínicos.

Para saber se a vacina funciona ou não, investigadores vão depois comparar o número de pessoas que foi infetada pelo coronavírus dentro dos próximos meses entre as pessoas que receberam a vacina da Covid-19 em teste e a vacina de controlo.

As vacinas de ADN e de ARN

O ácido desoxirribonucleico, ou como ADN como o conhecemos, é o composto onde está incluído o nosso material genético. No caso do novo coronavírus, a sua informação genética está contida no ARN - ou ácido ribonucleico.

Pelo menos 20 equipas de investigadores estão a utilizar instruções genéticas - oito nas formas de ADN e 12 nas formas de ARN - numa proteína do coronavírus para que esta desencadeie uma resposta imunitária. Os ácidos nucleicos são inseridos nas células humanas, que então produzem cópias da proteína do vírus. A maioria do estudo destas vacinas incide sobre os próprios espigões de proteínas da Covid-19.

Entre as vacinas na fase 1 de ensaios pré-clínicos para se tornar uma candidata à vacina contra a Covid-19 estão já dois projetos utilizando este método: um através do ADN e outro o ARN.

Estas são vacinas seguras e fáceis de desenvolver, uma vez que, para as produzir, só é necessário material genético e não o vírus por si. Este tipo de vacinas está a ser usado em vacinas como a da Hepatite B ou contra a raiva.

As vacinas baseadas em proteínas

Este é o tipo de vacina que mais está a ser estudado para arranjar uma cura contra a Covid-19. Ao todo são, pelo menos, 33 os projetos que se baseiam na injeção de proteínas diretamente no corpo.

A grande maioria - 28 delas - estão a estudar subunidades da proteína do novo coronavírus, com especial atenção para os espigões da Covid-19 e o domínio de ligação ao recetor, que o vírus utiliza para entrar nas células humanas.

Vacinas semelhantes já foram produzidas para a cura da SARS, "irmão" da Covid-19 que provocou um surto em 2002 e 2003. Os testes em macacos funcionaram, mas o ensaios em humanos nunca chegaram a ser precisos.

Para funcionar, estas vacinas precisam de adjuvantes imunológicos - que vão aumentar o período em que o vírus está em contacto com o sistema imunitário, aumentando assim a resposta imunológica. São também necessárias múltiplas doses, para que o sistema imunitário reconheça o vírus. A primeira vacina a utilizar este método foi desenvolvida para a Hepatite B.

As outras cinco vacinas utilizando proteínas vão copiar a estrutura do coronavírus, mas sem o seu material genético - o que não as torna infecciosas. Estas vacinas, chamadas VLP, podem desencadear uma forte resposta imunológica, mas são difíceis de produzir em grande escala e com grande eficiência.

Quem vai ganhar a corrida à vacina?

Para chegar a uma vacina contra a Covid-19, que cure ou pelo menos retarde a propagação da doença, a comunidade científica está em constante rivalidade por um bem comum. Mais de 70% dos grupos por detrás das investigações de vacinas são empresas industriais ou privadas, com os restantes 28% a serem liderados por instituições públicas, académicas ou de organizações sem fins lucrativos.

Entre os nomes mais sonantes estão multinacionais do campo farmacêutico como a Janssen, a Sanofi, a Pfizer ou a GlaxoSmithKline, mas existem muitos pequenos investigadores. Ao todo, são 19 países diferentes na corrida à vacina contra a Covid-19, 46% deles na América do Norte, 36% na Ásia e Austrália e 18% na Europa. África e América Latina estão, para já, fora desta luta.





E como é escolhida a vacina contra a Covid-19?

A OMS criou, no último mês, um plano para testar várias vacinas num só ensaio clínico. Mas é difícil comparar e medir eficácia e segurança entre dois métodos que, teoricamente, funcionam.

Através do Teste Solidário da Vacina (Solidarity Vaccine Trial), a OMS procura também um rápido desenvolvimento de uma cura, permitindo que as vacinas sejam adicionadas para testes sem burocracias. Podem ser chamados voluntários continuamente, e as vacinas podem ser descartadas dos testes se não estiverem a funcionar.

Questões quanto à medição da eficácia de uma vacina ainda têm de ser limados, mas a decisão final poderá passar por um painel de especialistas. E a OMS avisa: não se apressem a aprovar vacinas sem a segurança suficiente.