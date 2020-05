Covid-19: Vacina de Oxford prova ser eficaz em macacos

É um dos projetos na linha da frente para a cura da Covid-19 e já está a ser testada em anos. A vacina que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford demonstrou ser eficaz na prevenção da Covid-19 num pequeno grupo de macacos, indica um estudo pré-publicado esta quinta-feira.

Divulgada na plataforma bioRxiv, destinada a publicações ainda não revistas por outros investigadores, a investigação incorreu sobre seis macacos, que receberam metade das doses aplicadas a humanos durante os ensaios clínicos que se iniciaram no passado dia 24 de abril a mais de mil pessoas.

Após a administração da vacina, pelo menos uma parte dos macacos desenvolveu anticorpos ao novo coronavírus 14 dias depois de ser vacinado - e todos demonstraram ter anticorpos 28 dias após a vacinação.

De acordo com investigadores, a mesma vacina preveniu ainda o aparecimento de sintomas como pneumonia e dificuldade respiratória nos animais depois da exposição ao novo coronavírus.

O estudo em macacos foi feito por estes serem considerados uma boa aproximação de como medicamentos ou tratamento podem funcionar em humanos, com quem têm uma grande uma grande maioria semelhança genética. O facto do estudo ser apenas pré-publicado não lhe retira credibilidade, dado o nível de interesse sobre potenciais tratamentos e vacinas para a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

Não existe, no entanto, garantia de que a vacina que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford venha a ter sucesso. Os ensaios em humanos estão ainda em curso, e este é apenas de muitos projetos de vacina a serem desenvolvidos em todo o mundo para a cura da Covid-19.

Para já, os resultados colocam o projeto de Oxford na linha da frente da corrida para a vacina contra o novo coronavírus. A expetativa é de que exista informação suficiente para demonstrar que a vacina tem efeito no início de junho, podendo começar a ser produzida em setembro deste ano.

Como é que funciona a vacina?

Investigadores de Oxford estão a utilizar uma abordagem que passa pelo uso de vetores, ou seja, é usada a vacina de um vírus enfraquecido em laboratório, de maneira a fazê-lo produzir proteínas do coronavírus no corpo. Estes depois podem, ou não, ter a habilidade de se replicarem dentro da própria célula.

No início de maio, apenas 25 projetos de vacina incluíam o uso destes vetores virais. Destes, apenas 12 preveem a desativação de genes essenciais para a replicação do coronavírus, um método nunca antes utilizado em vacinas licenciadas - o que pode tornar ainda mais inovadora a descoberta destes investigadores britânicos.

Numa primeira fase, e de maneira a perceber a eficácia da vacina, metade receberá a vacina destinada ao combate da Covid-19, enquanto a outra metade receberá uma vacina de controlo - que protege contra a meningite, não contra o coronavírus. Nenhum dos voluntários saberá que vacina irá receber.

Para a criação da vacina, fase que durou cerca de três meses, investigadores utilizaram genes da proteína coroada do coronavírus e juntaram-na a uma versão enfraquecida de um vírus comum da gripe - conhecido como adenovírus - a partir de chimpanzés que foi modificada para que não se possa propagar em humanos.

Depois de injetada no paciente, a vacina entra nas células do organismo humano e começa a produzir as proteínas coroadas do coronavírus, os chamados espigões da Covid-19. Assim, o corpo alerta o sistema imunitário a produzir anticorpos e a ativar as células T, que vão destruir as células infetadas.

Quando o organismo voltar a encontrar o coronavírus, os anticorpos e células T já saberão o que é e serão imediatamente acionadas para lutar contra o vírus e conter a ameaça.

Esta equipa de Oxford é a mesma que já tinha desenvolvido uma vacina para a MERS - a Síndrome Respiratória do Médio Oriente -, outro tipo de coronavírus que provocou um surto em 2012, exatamente com a mesma abordagem e resultados promissores durante os ensaios clínicos.

Para saber se a vacina funciona ou não, investigadores vão depois comparar o número de pessoas que foi infetada pelo coronavírus dentro dos próximos meses entre as pessoas que receberam a vacina da Covid-19 em teste e a vacina de controlo.