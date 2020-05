"Inaceitável." Esta foi a resposta de França à farmacêutica Sanofi, depois de o seu CEO ter indicado que dará prioridade aos Estados Unidos caso a empresa francesa descubra uma vacina contra a Covid-19 "Para nós, seria inaceitável que houvesse acesso privilegiado para este ou aquele país num pretexto que fosse financeiro", afirmou Agnes Pannier-Runacher, secretária de Estado da Economia e Finanças de França, numa entrevista a uma rádio.Pannier-Runacher adiantou ainda ter contactado imediatamente a Sanofi depois de Paul Hudson, CEO da empresa, ter dado uma entrevista em que garantiu: "O governo dos EUA tem o direito à maior encomenda porque investiu em arriscar." À secretária de Estado, o líder francês da empresa disse o contrário: que a vacina seria disponibilizada a todos os países.A polémica estalou depois de Hudson ter sido entrevistado pela Bloomberg. Devido ao apoio da Autoridade de Desenvolvimento e Investigação Avançadas em Biomédica (BARDA) dos EUA, Hudson disse que as doses produzidas nos EUA seriam entregues primeiro aos pacientes norte-americanos.Isso enfureceu a Europa. Depois da entrevista, a Sanofi garantiu estar a trabalhar com os reguladores europeus para acelerar o acesso a uma potencial vacina contra o novo coronavírus. A União Europeia, e os governos francês e alemão estão nas conversações."Sentimo-nos muito encorajados ao ver a mobilização da Comissão Europeia ao longo das últimas semanas, a explorar medidas semelhantes que podem acelerar o desenvolvimento de vacinas e acesso da população europeia", indicou a Sanofi num comunicado.A Sanofi, cuja divisão Pasteur alcançou o recorde do desenvolvimento de doenças contra a influenza (gripe), juntou-se à rival britânica GlaxoSmithKline Plc para conseguir uma candidata a vacina que esteja pronta no próximo ano. As empresas receberam apoio da BARDA.