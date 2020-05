Vírus da Covid-19 também infeta células do intestino

O vírus da Covid-19 é capaz de infetar células do intestino humano e multiplicar-se no órgão, o que indica a possibilidade de transmissão fecal-oral e aumenta o risco de transmissão em espaços públicos e com pouco cuidados sanitários. Ao mesmo tempo, investigadores holandeses do Instituto Hubrecht, em Utrecht, divulgaram aquelas que são das imagens com maior resolução até agora captadas do vírus.

Utilizando modelos do intestino humano, investigadores conseguiram propagar o vírus em células do organismo e, ao mesmo tempo, monitorizar a resposta contra o SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19.

A descoberta, realizada em conjunto com investigadores britânicos da Universidade de Dundee, na Escócia, foi publicada na revista científica Science e pode explicar o porquê de quase um terço dos infetados da Covid-19 experienciarem sintomas gastrointestinais como a diarreia - e o facto do vírus conseguir ser detetado em amostras de fezes.



Na imagem abaixo estão representadas, a branco, as células do vírus da Covid-19 no intestino humano.





Covid-19 no intestino Foto: medicalxpres

Uma das particularidades que une o sistema gastrointestinal ao respiratório, onde ocorrem a maioria dos sintomas da Covid-19, é a presença do recetor ACE2, através do qual o novo coronavírus consegue entrar nas células. E o intestino é um dos órgãos humanos com maior quantidade destes recetores. Mas, até ao momento, era ainda desconhecido como é que as células intestinais conseguiam ser infetadas.

Foi através de um microscópio eletrónico e, depois, apartir da casa de cada um que os investigadores encontraram partículas do vírus dentro e à margem das células intestinais: "Devido ao isolamento, todos estudámos partes dos organóides infetados remotamente, a partir de casa", afirmou o co-autor do estudo, Peter Peters.

O objetivo passa agora por perceber como pode o intestino ser usado para o desenvolvimento de tratamentos contra a Covid-19 e de maneiras que impeça a sua entrada no organismo.

"As observações feitas neste estudo contribuem com a prova definitiva de que a Sars-CoV-2 se pode multiplicar nas células do trato gastrointestinal. No entanto, ainda não sabemos se o vírus, presente nos intestinos de pacientes da Covid-19, desempenha um papel significante na sua transmissão. Mas as nossas descobertas apontam para essa possibilidade", indica Bart Haagmans, também autor do estudo.