É possível ser infetado uma segunda vez pela Covid-19?

Todos os vírus são diferentes na maneira como atuam. Algumas infeções nunca se chegam a repetir após a primeira aparição, como o sarampo ou a varíola. Outras são recorrentes e necessitam de doses temporárias de vacinas, como a gripe ou o tétano. O vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, ainda é desconhecido mas um cenário parece inevitável: sem a criação da vacina contra o coronavírus, a reinfeção é uma questão de tempo.

Na passada semana, na Coreia do Sul, um grupo de infecciologistas chegou à conclusão de que 277 casos de pessoas que testaram positivo novamente para a covid-19 não tinham sido infetados uma segunda vez, mas sim que tinham fragmentos de vírus já mortos ainda no corpo. Algo confirmado, esta quinta-feira, pela diretora geral de saúde, Graça Freitas, em conferência de imprensa.

Segundo as análises realizadas, investigadores constataram também que o novo coronavírus não sofreu ainda mutações suficientes para infetar uma segunda vez alguém que já tenha sofrido da doença.

Outro estudo, realizado na China, descobriu que quem testou novamente positivo para a Covid-19, nunca surgiu doente da segunda vez, com a pesquisa a indicar que o segundo positivo era, afinal, o fim da primeira infeção - em vez de uma nova.



Mas isso não significa que não haja reinfeção: recuperados da Covid-19 ficam imunes ao vírus - mas só até certo ponto. E são aí que entram as dúvidas: ainda não é conhecido quanto tempo dura esta imunidade ou quão forte é perante uma nova ameaça do vírus.



Isto porque a única maneira de garantir imunidade, sem a criação de uma vacina, é através de anticorpos ganhos depois da recuperação. Mas, de acordo com a OMS, nem todos os recuperados da Covid-19 apresentam níveis suficientes de anticorpos neutralizantes - o tipo que impede o vírus de entrar nas células - para garantir imunidade a uma pessoa. E nem a mínima presença destes pode prevenir uma reinfeção.



A imunidade à Covid-19 está dependente da quantidade de anticorpos e das força que estes possam ter para enfrentar o vírus, que até pode não ser suficiente perante uma estirpe mais virulenta dadas as suas constantes mutações.



Um teste serológico, aquele que mede a presença de anticorpos para uma certa doença, não significa necessariamente imunidade à Covid-19. Se for positivo, apenas quer dizer que a pessoa esteve exposta ao novo coronavírus - mesmo que em quantidades mínimas e sem sintomas.

Passaportes de imunidade são seguros?



No final de março, a Alemanha surgiu como pioneira na criação de um "certificado de imunidade", para fazer regressar milhares de pessoas aos seus postos de trabalho.

Na altura, de acordo com a revista alemã Der Spiegel, investigadores a nível nacional anunciaram intenções de distribuir centenas de milhares de testes para a descoberta de anticorpos ao vírus da covid-19. No fim do estudo, que poderia levar dois a três meses até ser concluído, quem se mostrasse positivo receberia um "certificado de imunidade" para regressar ao trabalho.

No início do mês passado, o ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, também considerou a opção para identificar as pessoas em condições de "voltar à vida normal, tanto quanto possível".

No Chile, o seu governante com a pasta da Saúde, Jaime Mañalich, afirmou em meados de abril que o país iria distribuir "cartões Covid-19" a recuperados do vírus com "altíssima probabilidade" de estarem imunes, mas recuou nas intenções e estes deixaram de ter a palavra "imunidade" no nome.

A própria Organização Mundial de Saúde avisou, a 25 de abril, para os riscos da criação de um "passaporte de imunidade" para pessoas recuperadas da doença: "Neste momento da pandemia não há provas suficientes sobre a eficácia da imunidade através da presença de anticorpos que permitam garantir a precisão de um ‘passaporte de imunidade’ ou de um ‘certificado sem risco’".