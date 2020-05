O plano B para enfrentar uma ausência de vacina contra a covid-19

A maioria dos especialistas continua confiante que uma eventual vacina contra a covid-19 será desenvolvida. Um dos principais motivos é que, ao contrário de doenças como a malária e o VIH, o novo coronavírus não tem uma mutação rápida. Mas o que poderá acontecer caso não seja encontrada?

Em vez de eliminar a covid-19, as sociedades terão que aprender a viver com ela. "Há alguns vírus para os quais ainda não temos uma vacina", explicou à CNN o médico David Nabarro, professor no Imperial College de Londres. "Não podemos ter a certeza que a vacina vai aparecer, ou se – caso apareça – vai passar todos os requisitos de eficácia e segurança", disse o também enviado especial da Organização Mundial da Saúde para a covid-19.

Nabarro considera "absolutamente essencial" que as sociedades se coloquem numa posição em que consigam defender-se contra o novo coronavírus como uma ameaça constante, sendo capazes "de retomar a atividade económica e a vida social com o vírus pelo meio".

Mas este cenário é pouco defendido pelo meio cientifico. Muitos especialistas, como o diretor do National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, sugerem que uma vacina poderá existir no espaço de um ano a 18 meses.

No entanto, mesmo que uma eventual vacina seja desenvolvida, estes prazos nunca foram antes alcançados. "Não quer dizer que seja impossível, mas seria um feito heróico", afirmou o médico Peter Hotez, diretor da escola de Medicinas Tropicais da universidade de medicina de Baylor, em Houston. "Precisamos de um plano A e de um plano B".

Quando a vacina não apareceu

Em 1984, numa conferência de imprensa em Washington, a secretária de estado da Saúde dos EUA anunciou que os cientistas tinham identificado o vírus que ficou conhecido como VIH. Anunciou, também, que estava previsto que uma vacina estaria pronta para ser testada no espaço de dois anos. No entanto, quase quatro décadas depois, a vacina ainda não chegou.

Mas a busca pela vacina não terminou nos anos 80. Em 1997, o então presidente Bill Clinton desafiou os Estados Unidos a desenvolver uma vacina em menos de uma década. Há 14 anos, a comunidade cientifica disse que essa vacina ainda estava a pelo menos dez anos de chegar.

"Temos esperanças elevadas e depois essas esperanças são destruídas", disse Nabarro sobre o lento processo de desenvolver uma vacina. "Estamos a lidar com sistemas biológicos, não com sistemas mecânicos. Depende muito de como reage o corpo", explicou.

Um plano B

Caso não seja desenvolvida uma vacina para a covid-19, o vírus pode permanecer ativo durante muitos anos. "Com o HIV, conseguimos torná-lo numa doença crónica com antivirais. Fizemos o que sempre esperámos fazer com o cancro", disse à CNN o especialista em doenças infecciosas, Paul Offit.

Vários tratamentos estão a ser testados para combater o novo coronavírus, com os cientistas a procurar um plano B à vacina.

É o caso do remdesivir, um medicamento experimental desenvolvido pela multinacional farmacêutica norte-americana Gilead Sciences para tratar doenças como o Ébola e a Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS). O mesmo está a acontecer com o plasma de sangue de doentes recuperados de covid-19 ou com a cloroquina.

"As drogas que escolheram são as melhores candidatas", garantiu o professor emérito da universidade de Notthingham, Keith Neal. No entanto, ressalva, qualquer tratamento não irá prevenir que a infeção ocorra nas sociedades – o que significaria que a doença poderá perdurar vários anos.

Uma vida sem a vacina

"O confinamento não é sustentável economicamente, e possivelmente tambem não o é politicamente", defende Neal, ressalvando serem precisas "outras coisas para controlar" a covid-19.

A opinião de David Nabarro segue a mesma linha de raciocínio. O médico defende um novo "contrato social" no qual os cidadãos de cada país, enquanto começam a voltar à normalidade das suas vidas, tomem a decisão de se isolar caso tenham algum sintoma da doença ou caso estejam em contacto com alguém infetado.

Isto significaria que uma tosse ou um ligeiro sintoma de gripe impediria as pessoas de irem trabalhar.

Alguns especialistas preveem também a possibilidade de que o teletrabalho se torne um hábito, pelo menos alguns dias da semana.

Esta nova realidade "vai ser mais difícil em países mais pobres", defende Nabarro, pelo que encontrar formas de ajudar estes países deverá ser uma prioridade.

Todas estas previsões são acompanhadas pela esperança de uma vacina. "Acredito que vai haver uma vacina – há muito dinheiro, muito interesse e o alvo é claro", afirmou Offit. Mas o passado mostra que uma procura por uma vacina é imprevisível: "Não acho que nenhuma vacina tenha sido desenvolvida rápido. Ficaria surpreendido se tivéssemos alguma coisa nos próximos 18 meses".